Gitter schmeißt Lengede raus und überwintert im Pokal

Der SC Gitter überwintert im Fußball-Bezirkspokal! Mit einem verdienten 3:0 (1:0)-Heimsieg kegelten die Blau-Weißen am Mittwochabend Landesligist SV Lengede aus dem Wettbewerb. Als einziges Salzgitteraner Team schaffte es der Sportclub damit ins Viertelfinale, das am 1. April 2024 ausgespielt wird. Der Gegner wird noch ausgelost. „Wir wollten weiterkommen, dass wir dies jedoch in dieser Manier gegen einen klassenhöheren Gegner geschafft haben, hat selbst mich überrascht“, erklärte SC-Trainer Nico Nödler, der auch im vierten alleinverantwortlichen Spiel unbesiegt blieb – drei Siege, ein Unentschieden stehen seit dem Rückzug seines Kollegen Michael Bock zu Buche.

Der SC Gitter spielt genau so, wie es sich Trainer Nico Nödler vorstellt

Ungeschlagen war bis Mittwochabend auch der SV Lengede in den vorherigen fünf Spielen, holte gar fünf Siege in Folge. Dementsprechend selbstbewusst agierte der Landesligist und Favorit auch. „Sie haben sehr hoch gestanden, das hat uns natürlich komplett in die Karten gespielt“, sagte Nödler, der sein Team für eine engagierte Leistung lobte: „Die Kommunikation auf dem Platz und die Aggressivität in den Zweikämpfen war genauso, wie ich es mir vorstelle. Die Jungs haben exakt das umgesetzt, was wir zuvor besprochen haben und die Einstellung an den Tag gelegt, die mir in den vergangenen Wochen das ein oder andere Mal gefehlt hat.“

Wir haben über 90 Minuten nicht eine einzige klare Torchance von Lengede zugelassen. Das war wirklich hervorragend. Nico Nödler, Trainer des SC Gitter

Die Hausherren zeigten eine hohe Disziplin in der Abwehr. „Wir haben über 90 Minuten nicht eine einzige klare Torchance von Lengede zugelassen. Das war wirklich hervorragend“, freute sich Nödler. Im Angriff zeigte sich der Sportclub gleichzeitig eiskalt. Tim Behre belohnte sein Team mit dem 1:0 in der 28. Spielminute für die starke Vorstellung. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause.

Jannis Rost macht mit einem Doppelpack kurz nach der Pause alles klar

Nach dem Seitenwechsel schlug dann Stürmer Jannis Rost gleich doppelt zu (50., 55.). „Bereits nach dem 2:0 hatte ich das Gefühl, dass wir weiterkommen können, nach dem 3:0 war die Partie dann frühzeitig für uns entschieden“, so Nödler, der festhielt: „Die Tore waren keine Zufallsprodukte, sondern stark herausgespielt. Der Spielaufbau hat mir sehr gut gefallen.“ Gleichzeitig war auch der Großteil der etwa 150 Zuschauer zufrieden. „Es ist natürlich schön, dass wir den Fans ein schönes Spiel geliefert haben“, sagte Nödler. Nun gehe es allerdings auch darum, den Schwung in die Bezirksliga-Partie an gleicher Stelle gegen den SV Rammelsberg mitzunehmen.

Tore: 1:0 Behre (28.), 2:0, 3:0 Rost (50., 55.)

