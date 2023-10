SC Hellas und SC Delphin sind gleich mehrfach im Becken

Die Salzgitteraner Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom SC Hellas (in Schwarz) und SC Delphin (in Rot) bei den Bezirksmeisterschaften Sprint in Goslar.

Gleich bei vier Schwimmveranstaltungen waren die Sportlerinnen und Sportler des SC Delphin und des SC Hellas Salzgitter in den vergangenen Wochen am Start. Hier eine Übersicht über Platzierungen und neue Kreisrekorde.

Bezirksmeisterschaften Sprint (Goslar)

Im Goslarer Aquantic veranstaltete der Bezirksschwimmverband seine Bezirksmeisterschaften Sprint. Die 50-Meter-Strecken und die 100 Meter Lagen standen auf dem Programm. Die meisten Starts absolvierte Ferike Tynior vom SC Hellas. Sie durfte in allen fünf Disziplinen antreten. In drei davon landete sie auch auf dem Siegerpodest ihrer Altersklasse 2003 und älter. Am erfolgreichsten war Tynior über die 50 Meter Rücken mit dem zweiten Platz. Rang 3 erreichte sie über 50 Meter Schmetterling und 50 Meter Freistil. Über 50 Meter Brust und 100 Meter Lagen wurde sie Vierte.

Nur knapp vorbeigeschrammt am Siegerpodest ist ihre Vereinskameradin Amel Benmahammed im Jahrgang 2014. Sowohl über 50 Meter Rücken als auch 50 Meter Freistil belegte sie den vierten Platz. Ihre persönliche Bestzeit hat sie jedoch beide Male um knapp drei Sekunden verbessert. Weitere qualifizierte Teilnehmer für den SC Hellas waren Sebastian Schulze, Thorsten Maue und Linus Schmitz.

Der SC Delphin reiste mit sieben Schwimmerinnen und Schwimmern nach Goslar. Am erfolgreichsten war Loraine Eberlein in der Jahrgangswertung 2007. Über 50 Meter Schmetterling erreichte sie den dritten Platz. Sowohl sie als auch ihre Vereinskameradin Jule Freytag waren insgesamt in vier Disziplinen qualifiziert. Zwei der jüngsten Delphine verfehlten nur knapp einen Medaillenrang. Julian Carl im Jahrgang 2015 schwamm über 50 Meter Rücken auf den vierten Platz, während Tom Yuhsong Rebehn im Jahrgang 2014 Rang 5 belegte. Weitere Delphine waren Kai-Christian Lipper, Gina Hellmann und Jérémie Deimling.

Offene Baden-Württembergische Masters-Meisterschaften (Karlsruhe)

Carolin Giffhorn vom SC Delphin startete bei den offenen Baden-Württembergischen Masters-Meisterschaften in Karlsruhe. Sie startet in der Altersklasse 25 in fünf Disziplinen. Platz 2 gab es über die 200 Meter Lagen sowie 100 und 400 Meter Freistil. Über die 100 Meter Lagen kam sie auf den dritten Platz. Knapp an der Medaille vorbei ging es als Vierte über 50 Meter Rücken.

Diapolo Meet (Hannover)

Sebastian Schulze und Ferike Tynior (SC Hellas) nahmen am 13. Diapolo Meet in Hannover teil. Schulze gewann in der Wertung Jahrgang 2003 und älter die Bronzemedaille über 200 Meter Rücken. Tynior, ebenfalls in der Wertung Jahrgang 2003 und älter, gewann Gold über 400 Meter Freistil in einer neuen Kreisrekordzeit von 5:01,55 Minuten. Einen weiteren Kreisrekord schwamm sie über 200 Meter Freistil in 2:21,55 Minuten und holte damit die Silbermedaille. Zudem wurde sie Zweite über 100 Meter Rücken und Dritte über 200 Meter Lagen.

Müggelseeschwimmen (Berlin)

Knapp 450 Starter waren für das 29. Müggelseeschwimmen gemeldet. Unter ihnen schwammen auch Ferike Tynior und Henriette Schmitz vom SC Hellas die 3,5 Kilometer. Beide legten fast die gesamte Strecke gemeinsam zurück und kamen als Siebte (Tynior, 54:55 Minuten) und Achte (Schmitz, 55:13 Minuten) im Ziel an und gewann damit ihre Altersklassen.

