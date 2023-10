Viktorias Nachwuchsteam siegt beim TKJ Sarstedt mit 24:17 und führt nun die Landesliga mit zwei Siegen aus zwei Spielen an.

Clara Mack (in Gelb am Ball) eröffnete den Torreigen von Viktoria Thiede beim TKJ Sarstedt.

Jugendhandball Thiedes B-Juniorinnen stürmen an die Tabellenspitze

Zwei Spiele, zwei Siege – der Saisonstart in die Landesliga ist den B-Jugend-Handballerinnen von Viktoria Thiede gelungen. Nach dem 24:17 (13:9)-Auswärtssieg beim TKJ Sarstedt steht das Team von Trainer Fabian Kracik sogar auf Platz 1 der Tabelle.

Die Anfangsphase der Partie war von viel Nervosität auf beiden Seiten geprägt. Nach dem 1:0-Führungstreffer durch Clara Mack für die Viktoria in der 2. Minuten passierte lange Zeit nichts auf der Anzeigentafel. Erst nach 8:01 Minuten erhöhte Chiara Ascione auf 2:0. Das Heimteam kam erst in Minute 13 zum ersten Torerfolg (1:3). „Den Sarstedter Mädels merkte man an, dass sie, besonders vor Sophie Paul bei uns im Tor, viel Respekt hatten. Unser Angriff war allerdings auch von Fehlern geprägt und die defensive Abwehr des TKJ bereitete uns arge Probleme“, erklärte Trainer Kracik.

Sarstedt stellt im Angriff um und bereitet Thiede ernste Probleme

Doch seine Mannschaft fing sich. Sie zog über 6:1 (16. Minute) auf 9:4 (19.) davon. Sarstedt nahm eine Auszeit und stellte auf zwei breit auseinander agierende Kreisläuferinnen um. „Die taktische Änderung brachte uns aus dem Konzept und wir brauchten lange, um uns darauf einzustellen. So ermöglichten wir Sarstedt bis zur Pause eine Verkürzung auf 9:13“, ärgerte sich Kracik.

Seine Halbzeitansprache zeigte, nach einer kurzen Anlaufphase im zweiten Durchgang, Wirkung. „Wir haben dann wieder mehr Zugriff in der Verteidigung bekommen“, fand Kracik. Allerdings ließ sein Team im Angriff zunächst zu viele Chancen ungenutzt und verpasste es, den Auswärtssieg frühzeitig in trockene Tücher zu bringen. Nach 40 Minuten waren es nur noch drei Tore Vorsprung (18:15). Doch ein 3:0-Lauf auf 21:15 innerhalb von zweieinhalb Minuten brach die Gegenwehr der Sarstedterinnen.

Wir haben jetzt drei Wochen spielfrei, bevor wir auf Edemissen und Söhre treffen. Nach diesen Spielen sind wir schlauer und können besser einschätzen, wo die Reise diese Saison hingehen kann. Fabian Kracik, Trainer der weiblichen B-Jugend von Viktoria Thiede

„Die Anpassung in der Abwehr hat entschieden zu lange gedauert, da müssen wir dran arbeiten. Im Angriff müssen wir uns Zeit geben. Sechs Jahre haben wir nur gegen offensive Abwehren gespielt und nun agieren alle defensiv. Das kann man nicht von heute auf morgen lernen. Wir haben jetzt drei Wochen spielfrei, bevor wir auf Edemissen und Söhre treffen. Nach diesen Spielen sind wir schlauer und können besser einschätzen, wo die Reise diese Saison hingehen kann“, vermutet Kracik.

Rund ums Spiel:

