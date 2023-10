SCU verliert doppelt gegen den MTV Gifhorn

Die A-Jugendlichen des SCU SalzGitter (in Blau) haben ihr Heimspiel gegen den MTV Gifhorn (in Schwarz) verloren und sind auf einen Abstiegsplatz gerutscht.

Heimniederlagen für die Jugendfußballer des SCU SalzGitter in der Landesliga. Sowohl die A- als auch die B-Junioren kassierten deutliche Pleiten gegen den MTV Gifhorn. Die A-Jugend des KSV Vahdet Salzgitter knöpfte Spitzenteam Pfeil Broistedt in der Bezirksliga einen Punkt ab.

Landesliga

A-Junioren: SCU SalzGitter – MTV Gifhorn 1:3 (0:1). Tore: 0:1 (29.), 1:1 Gomzi (68.), 1:2 Bahr (73.), 1:3 Biermann (82.).

In einer niveauarmen Partie hatte der Gast vor der Pause leichte Vorteile und ging nach knapp einer halben Stunde nicht unverdient in Führung. Mit dem erzwungenen 1:1-Ausgleich durch Knipser Justin Liam Gomzi (68.) waren die Südstädter dann in Durchgang 2 auf Augenhöhe. Bereits fünf Minuten später war die Führung jedoch wieder dahin. „Wir haben einen erfolgreichen Konter von Til Eike Bahr für den MTV nicht verhindern können. Danach haben wir nur mit erfolglosen langen Bällen agiert und wenig Fußball gespielt. Das war in dem Kellerduell von uns zu wenig. Jetzt sind wir auf einen Abstiegsplatz abgerutscht“, stellte Co-Trainer Marco Cordes nach dem Abpfiff fest.

B-Junioren: SCU SalzGitter – MTV Gifhorn 0:5 (0:2). Tore: 0:1 (14.), 0:2 (18.), 0:3 (47.), 0:4 (63.), 0:5 (71.).

Gegen den von SCU-Trainer Crispin Teuber vor der Serie benannten Titelanwärter aus der Heidestadt zeigten die Hausherren viel Respekt. Der SCU wollte so lange wie möglich die Null halten. Das Vorhaben ging allerdings nur eine Viertelstunde lang auf. Innerhalb von fünf Minuten kassierte SCU-Torhüter Carlos Koch dann zwei Buden. Nach der Pause sollte die Wende kommen. Doch bereits die erste zwingende Aktion schlossen die Heidestädter mit dem vorentscheidenden 3:0 ab. Danach war die Körpersprache bei der Heimelf dahin.

Bezirksliga

A-Junioren: KSV Vahdet Salzgitter – FC Pfeil Broistedt 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Kanire (23.), 2:0 Al-Zein (49.), 2:1 Göbel (63.), 2:2 Becker (82.).

„Wir sind in der Liga angekommen. Selbst den Spitzenreiter aus Broistedt hatten wir am Rand einer Niederlage. Wir haben nach dem 2:1 leider eine Großchance liegen gelassen. Doch das Remis geht nach der starken Schlussphase durch die Pfeile unter dem Strich in Ordnung“, so Vahdets Trainer Tuncay Senbecer.

C-Junioren: SCU SalzGitter – MTV Wolfenbüttel II. Die Partie wurde kurzfristig auf Mittwoch, 1. November, im Union-Stadion verlegt. Den Platz an der Sonne hat SCU in der Staffel Mitte trotz der Verlegung behalten.

