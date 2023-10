Arikoglu sieht Rot, Germania verliert erneut

Ihm blieb oft nur die Zuschauerrolle: Bleckenstedts Angreifer Thomas Sonntag (in Blau) kam gegen die Turner nicht so wie gewünscht zur Geltung.

Bleckenstedt. Gökhan Arikoglu wirkte angefressen. Der Trainer des Fußball-Landesligisten FC Germania Bleckenstedt suchte nach Worten, die 1:2 (1:1)-Heimniederlage seiner Mannschaft gegen die Freien Turner Braunschweig zu erklären. „Wir haben heute drei Punkte verschenkt“, sagte Arikoglu knapp.

Bleckenstedts Trainer hatte seine Startelf im Vergleich zur 1:5-Abfuhr vor Wochenfrist bei Eintracht Braunschweig II personell runderneuert. Auf fünf Positionen liefen neue Spieler auf. So rückte Linksverteidiger Niklas Pieper für Goekhan Yilmaz in die Innenverteidigung. Yilmaz wiederum sollte im defensiven Mittelfeld als Abräumer für Stabilität sorgen. Das Tor hütete Cedrik Jachmann für Rafael Frei, Niklas Rudolf lief als zweiter Innenverteidiger auf, Daniel Ziolo ersetzte Pieper auf der linken Seite.

Bleckenstedt lässt Turners Top-Stürmer im Sechzehner zu viel Platz

Die Umstellungen sorgten zunächst nicht für Sicherheit. „In den ersten 20 Minuten haben wir viel geschlafen“, konstatierte Arikoglu. Dass die Bleckenstedter Defensivabteilung anfangs keine gute Abstimmung hatte, zeigte sich bereits in der 11. Minute, als Turner-Angreifer Marvin Oktay im Sechszehner zu viel Platz hatte und zum 1:0 für den Oberliga-Absteiger traf.

Erst allmählich berappelten sich die Platzherren und nahmen auch in der Offensive am Spiel teil. Es musste jedoch ein Standard für den Ausgleichtreffer her. Ziolo zirkelte den bei einem Freistoß ruhenden Ball sehenswert zum 1:1 in die Maschen (25.). In der Folge blieben die Bleckenstedter am Drücker, sie waren dem 2:1 minutenlang näher als die Braunschweiger. Zählbares sprang für die Arikoglu-Elf trotz des Chancenplus vor der Pause nicht mehr heraus.

Germania verpasst nach der Pause den Führungstreffer und kriegt die Quittung

Auch nach dem Seitentausch diktierten die Hausherren zunächst das Geschehen. „Wir kamen gut aus der Kabine, mussten das 2:1 machen“, berichtete Arikoglu. Stattdessen fiel das dritte Tor der Partie auf der Gegenseite. Ein schnell ausgeführter Freistoß, eine Flanke ins Zentrum – und wieder war Oktay zur Stelle, traf per Kopf zur 2:1-Führung der Braunschweiger (59.).

Arikoglu hatte da bereits eine weitere personelle Korrektur vorgenommen und Luei Omar eingewechselt. Der Mittelfeldmann besaß in der Schlussphase tatsächlich zwei dicke Chancen aufs 2:2, ließ aber beide aus. Diese Szenen sah Arikoglu schon nicht mehr von der Trainerbank. Schiedsrichter Marcel Brandt hatte dem heftig auf den Referee schimpfenden Germania-Coach die rote Karte gezeigt (75.). Arikoglus Resümee: „Unsere Leistung war nicht gut, ein Unentschieden wäre aber allemal verdient gewesen.“

Germania: Jachmann – Uysal, Rudolf, Pieper, Ziolo (67. Diallo) – Yilmaz – Bagci, Seker – Darboe (56. Omar), Sonntag, Frank.

Tore: 0:1 Oktay (11.), 1:1 Ziolo (25.), 1:2 Oktay (59.).

Besonderes: Rote Karte Arikoglu (Trainer FC Germania).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de