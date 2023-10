Bleckenstedts Suche nach defensiver Kompaktheit

Germania Bleckenstedt machte das Spiel, Eintracht Braunschweig II schoss die Tore. „Wir waren die bessere Mannschaft, hatten mehr Spielanteile“, sagt Germanias Trainer Gökhan Arikoglu auch knapp eine Woche nach der 1:5-Abfuhr für seine Mannschaft im Landesliga-Spitzenspiel. Fußball paradox habe sich in der Braunschweiger Rheingold-Arena abgespielt. „Wir haben nach dem Spiel viel Applaus und Zuspruch für unsere Leistung bekommen“, so Arikoglu. „Aber leider haben wir vor den Gegentoren dumme Fehler gemacht, die Eintracht bestraft hat.“

Fakt ist, dass wir wieder unsere defensive Stabilität hinbekommen müssen. Gökhan Arikoglu, Trainer des FC Germania Bleckenstedt, dem die jüngste Flut an Gegentoren so gar nicht geschmeckt hat

Die Konsequenz aus den jüngsten Bleckenstedter Ergebnisse – vor dem 1:5 bei Eintracht II gab‘s ein 2:2 gegen Mitaufsteiger TSV Hillerse – ist, dass die Defensive gestärkt wird. Das soll bereits am Sonntag (14.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Freien Turner Braunschweig zum Tragen kommen. „Für meinen Geschmack haben wir zuletzt zu viele Gegentore kassiert, darauf müssen wir mit personellen Veränderungen reagieren“, kündigt Arikoglu an. Tiefer in die Karten schauen lässt sich der Germania-Coach indes nicht. „Fakt ist, dass wir wieder unsere defensive Stabilität hinbekommen müssen.“ Ein offensives Feuerwerk dürfen die Zuschauer am Sonntag am Bleckenstedter Zolldamm eher nicht erwarten, denn Arikoglu rechnet auch mit vorsichtig agierenden Braunschweigern. „Mein Kollege Willi Feer ist ein Trainerfuchs. Er kennt unsere Stärken und wird darauf bedacht sein, das Zentrum dicht zu machen.“

Bleckenstedts Baustelle ist das defensive Mittelfeld

Klar ist, dass das defensive Mittelfeld eine Bleckenstedter Baustelle ist. Einen robusten Abräumer der Marke Thomas Reiswich, der wegen einer Schulterverletzung noch monatelang ausfällt, haben die Germanen kein weiteres Mal in ihrem Kader. Nominell können Luei Omar, Okan Seker und Ugur Bagci diese Defensiv-Position bekleiden. „Alle drei sind gleichwertige und geniale Kicker“, sagt Arikoglu, allerdings sei das Trio eher offensiv orientiert. „Das defensive Mittelfeld ist auf jeden Fall ein Bereich, in dem wir uns im Winter verstärken müssen“, sagt Arikoglu. Gespräche mit möglichen Kandidaten seien bereits angeschoben.

Felix Stumpe (rechts), hier bei der Stadtmeisterschaft gegen Union Salzgitter, hat derzeit einen schweren Stand, in Germanias Landesliga-Team auf Einsatzzeiten zu kommen. Der Linksaußen lief deshalb vor Wochenfrist sogar für die Bleckenstedter „Zweite“ auf. Foto: Michael Hahn / regios24

Personelle Sorgen plagen die Bleckenstedter im Vorfeld der Turner-Partie keine. „Wir haben unseren Top-Kader zusammen“, sagt Arikoglu. Vincent Debus und Felix Stumpe, zwei Akteure aus dem Landesliga-Aufgebot der Germanen, die dort zuletzt wenig Berücksichtigung fanden, liefen vor Wochenfrist gar für die „Zweite“ in der 1. Nordharzklasse im Nachbarschaftsduell gegen den TSV Üfingen II (2:4) auf. „Vor allem Felix hatte nach zweiwöchigem Urlaub Trainingsrückstand“, sagt Arikoglu, der dem Linksaußen derzeit einen schweren Stand im Team bescheinigt. „Die Konkurrenz für ihn ist in unserer Offensive mit Tahir Darboe, Rico Frank und Thomas Sonntag riesengroß.“

