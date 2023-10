Adam Deines empfiehlt sich mit Blitz-K.o. für höhere Aufgaben

Goslar Der Halbschwergewichtsboxer aus Salzgitter schickt Gegner Ondrej Budera in Goslar in der ersten Runde gleich dreimal zu Boden.

Der Arbeitstag von Halbschwergewichtsboxer Adam Deines war am Samstagabend in Goslar schnell beendet. Nach 1:26 Minute brach der Ringrichter seinen Kampf bereits in der ersten Runde ab. Deines hatte seinen Gegner Ondrej Budera bis dahin bereits dreimal zu Boden geschickt.

Es war toll, so nah an der eigenen Heimat zu kämpfen. Viele Freunde waren unter den fast 900 Zuschauer. Der gebürtige Salzgitteraner Adam Deines nach seinem Sieg in Goslar

„Er hat mich nicht einmal getroffen, das hatte ich tatsächlich auch noch nie in meiner Karriere“, berichtet der gebürtige Salzgitteraner, der mit seiner Familie inzwischen in Gifhorn lebt. Entsprechend euphorisch lud Deines die Zuschauer nach seiner Kurzarbeit im Ring in selbigen ein, um mit ihm ein Foto zu machen. „Es war toll, so nah an der eigenen Heimat zu kämpfen. Viele Freunde waren unter den fast 900 Zuschauer. Es tat mir leid, dass der Kampf so schnell entschieden war, darum habe ich die Selfies als kleine Entschädigung gemacht“, so Deines.

Adam Deines: Ziel bleibt ein Kampf in Australien und die nächste WM-Chance

Seinen Freunden und Bekannten aus Salzgitter hatte er zuvor Boxen auf hohem Niveau präsentiert, gegen einen Gegner, der sich durch starke Kämpfe eigentlich empfohlen hatte. „Ich war selbst ein bisschen überrascht, dass es so schnell ging. Aber ich habe gezeigt, dass mit mir zu rechnen und meine Schlagkraft ungebrochen ist. Mein Gegner hat mich nach dem Kampf gefragt, was sie mir zu Essen geben, weil die Schläge so hart waren“, erzählt der Profi-Boxer stolz.

Nun will er seine Schlagkraft in seiner harten Linken auch gerne wieder einsetzen, um sich wieder eine WM-Chance zu erarbeiten. „Ich mache jetzt nur eine kurze Pause, weil ich ja nicht viel abbekommen habe. Und dann geht es wieder ins Gym, um meine Form und Fitness zu halten“, erklärt der 32-Jährige. Sein Traum ist weiterhin ein Kampf in Australien. Gegen Paulo Aokuso möchte sich Deines weiter in den Fokus boxen, sodass sein Name auch wieder in der Verlosung um die Weltmeister-Gürtel ist. „Wir müssen noch einige vertragliche Dinge klären. Ich hoffe wirklich, dass es diesmal kappt“, so Deines, der eigentlich schon in diesem Jahr in Australien kämpfen wollte.

