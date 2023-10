Salzgitteraner Trio scheitert im Achtelfinale

Glück Auf Gebhardshagen (in Blau) scheiterte zu Hause am VfL Liebenburg mit 1:2.

Das Viertelfinale im Fußball-Kreispokal findet ohne Salzgitteraner Beteiligung statt. Nachdem der TSV Hallendorf vom Kreissportgericht aus dem Wettbewerb genommen wurde (siehe gesonderter Bericht), scheiterten am Tag der Deutschen Einheit auch die drei übrig gebliebenen heimischen Vertreter.

TSV Gielde – SC Gitter II 7:5 n.E. (2:2, 1:0). Tore: 0:1 Müller (18.), 1:1 J. Schneider (48.), 1:2 Müller (70.), 2:2 Brede (75.). Elfmeterschießen: 3:2 J. Schneider, 4:2 Kuchenbäcker, 4:3 Martoccia, 5:3 P. Schneider, 5:4 Sobek, 6:4 Brede, 6:5 Müller, 7:5 Frischmuth.

„Wir haben ein prima Spiel abgeliefert, das wir eigentlich in der regulären Spielzeit für uns entscheiden müssen“, sagte SC-Trainer Michael Weber. Seine Mannschaft habe zweimal verdient geführt. „Allerdings werden in unserer aktuellen Situation die Fehler, die wir machen, gnadenlos bestraft“, sagte der Coach mit Blick auf die Gegentore. Das Elfmeterschießen sei dann ein Sinnbild für die bislang schwierige Saison gewesen: „Unser erster Schuss geht an den Pfosten und springt halt nicht ins Tor, sondern raus. Glückwunsch nach Gielde und viel Spaß in der nächsten Runde, wir konzentrieren uns jetzt voll auf die Liga!“

SV Halchter – TSV Salzgitter 3:2 (2:0). Tore: 1:0 Baumann (31.), 2:0 Schmidt (43.), 2:1 Dia (61./Elfmeter), 3:1 Richter (76./Elfmeter), 3:2 Moussis (81.).

Der TSV Salzgitter ist nach dem FC Viktoria Thiede und dem MTV Lichtenberg bereits der dritte Salzgitteraner Verein, der in Halchter in dieser Pokalsaison scheitert. „Wir haben die erste Hälfte einfach verpennt. Keine Aggressivität, schwere Beine von Sonntag und sechs Ausfälle – das alles hat sich bemerkbar gemacht“, sagte TSV-Trainer Yasin Bayrakdar, dessen Team in der zweiten Halbzeit wesentlich besser agierte. „Leider hat der Aufschwung nicht mehr zum Sieg gereicht. Was ärgerlich war, da es ein verschenkter Sieg war. Wir haben das Spiel über die gesamte Spielzeit kontrolliert“, so Bayrakdar nach dem Ausscheiden im Achtelfinale.

Glück Auf Gebhardshagen – VfL Liebenburg 1:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Barwig (4., 27.), 1:2 D. Stockmann (83.).

Wie schon am Wochenende beim 2:2 gegen den TuS Cremlingen wachten die Knappen zu spät auf. Erst in den letzten zehn Spielminuten erarbeiteten sich die Spieler von Coach Timo Kleiner Chancen und kamen durch Devin Stockmann zum 1:2-Anschlusstreffer, nachdem Alexander Barwig in der ersten Halbzeit die verdiente 2:0-Führung für die Gäste herausgeschossen hatte. „In den ersten 45 Minuten waren wir komplett unterlegen und hatten nicht eine Torchance. Nach dem Seitenwechsel kamen wir besser ins Spiel, aber Chancen blieben Mangelware“, so Kleiner. Die Steigerung in den letzten zehn Minuten wurde fast noch belohnt. „Ein zweites Tor kurz vor Schluss wurde uns wegen angeblichem Abseits aberkannt. Alles in allem war es aber von uns viel zu wenig und eine verdiente Niederlage“, sagte Kleiner.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de