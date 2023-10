Gericht schmeißt Hallendorf (vorerst) aus dem Pokal

Der TSV Hallendorf ist aus dem Fußball-Kreispokal ausgeschieden – zumindest vorerst. Das abgebrochene Drittrundenspiel bei der SG Bredelem/Astfeld wurde nun nämlich gegen den TSV gewertet. Das hat das Sportgericht des NFV-Kreises Nordharz am Montag entschieden und damit einen Präzedenzfall geschaffen.

Was war passiert? Am 6. September verletzte sich Schiedsrichter Holger Tiburczy auf dem Hartplatz in Astfeld Anfang der zweiten Halbzeit und konnte das Spiel nicht fortsetzen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die SG Bredelem/Astfeld mit 1:0 durch ein Tor von Josef Hagemann in der 40. Minute geführt. Im Anschluss entstand Konfusion über das weitere Prozedere. Denn ein Linienrichter, der in solch einem Fall einspringt, war nicht vor Ort. Da sich beide Mannschaften nicht auf einen neutralen Referee einigten, wurde das Spiel abgebrochen.

Das Sportgericht schafft eine Regelung zu einem Fall, für den es noch keine Regelung gab

Die Konfusion der Beteiligten war berechtigt, denn eine wirkliche Regelung für solch einen Fall ist weder in den Statuten des Kreises noch des Bezirkes festgehalten, wie Nico Stolzen, Vorsitzender des Kreissportgerichts, gegenüber dieser Zeitung bestätigt. In seinem Urteil gegen den TSV Hallendorf sorgt er jetzt also für Rechtssicherheit. Im Fall einer Schiedsrichterverletzung, ohne dass ein Assistent einspringen kann, „haben sich nach Paragraph 30 der Niedersächsischen Spielordnung die Vereine auf einen – der Reihenfolge nach – anerkannten neutralen Schiedsrichter, einen anerkannten Schiedsrichter oder eine andere Verbandsperson zu einigen“, heißt es in einer Pressemitteilung zum Urteilsspruch. In jedem Fall sei das Spiel fortzuführen. Paragraph 30 der Spielordnung regelt das „Nichtantreten eines Schiedsrichters“, was nun also einer Verletzung während des Spiels gleichgesetzt werden soll. „So meine Handlungsempfehlung“, erklärt Stolzen.

Der TSV Hallendorf verlässt sich auf die Aussagen von mehreren Schiedsrichtern

Tatsächlich waren am 6. September zwei Mitglieder des Kreisschiedsrichterausschusses vor Ort und hätten die Partie weiter leiten können. Die Hallendorfer stimmten dem jedoch nicht zu. Das Sportgericht urteilte, „dass der TSV Hallendorf den Spielabbruch schuldhaft und vorsätzlich herbeiführte und folglich die Partie zugunsten der SG Bredelem/Astfeld zu werten war. Neben der Spielwertung verhängte das Gericht gegen den TSV Hallendorf zudem noch eine Geldstrafe“.

Selbst, als wir schon in der Kabine saßen, bin ich noch einmal zu Holger gegangen und habe gefragt, ob uns irgendwelche Nachteile entstehen, wenn wir jetzt fahren. Gökcin Özgür, Trainer des TSV Hallendorf

Hallendorfs Trainer Gökcin Özgür versteht nach dem Urteilsspruch die Welt nicht mehr: „Wir fühlen uns hier wirklich verschaukelt!“ Hintergrund: Özgür hatte nach der Verletzung von Schiedsrichter Tiburczy mit diesem gesprochen und sich nach dem weiteren Prozedere erkundigt: „Ich habe ihn mehrmals gefragt, was nun passiert, und er hat mir gesagt, dass das Spiel abgebrochen und neu angesetzt wird. Einem neutralen Ersatzmann müsse ich nicht zustimmen. Also habe ich das auch nicht getan.“ Özgür habe sich zur Sicherheit noch bei zwei anderen Schiedsrichtern telefonisch rückversichert und dieselbe Antwort erhalten. „Selbst, als wir schon in der Kabine saßen, bin ich noch einmal zu Holger gegangen und habe gefragt, ob uns irgendwelche Nachteile entstehen, wenn wir jetzt fahren. Er meinte nur, dass der einzige Nachteil der wäre, dass wir die lange Auswärtsfahrt noch einmal antreten müssten.“

Der TSV Hallendorf prüft den Gang vor das Bezirkssportgericht

Tiburczy bestätigt auf Nachfrage die Aussagen des Hallendorfer Trainers: „Ich habe diesen Rat gegeben, weil ich selbst einmal bei einem Spiel für einen Kollegen eingesprungen bin und im Nachhinein erst erfahren habe, dass ich das nicht hätte tun sollen. In solchen Fällen wurde bis dato immer abgebrochen und das Spiel neu angesetzt.“ Sportrichter Stolzen entgegnet dem: „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Der TSV Hallendorf hätte sich beim Verband rückversichern müssen und nicht bei Schiedsrichtern.“

Der TSV hat nun noch die Chance, in Berufung zu gehen und vor das Bezirkssportgericht zu ziehen, um doch noch eine Wiederholung des Spiels gegen die SG Bredelem/Astfeld zu erwirken und im Pokal zu überwintern. „Wir prüfen das aktuell intern. Es sieht aber danach aus, dass wir diesen Schritt gehen werden“, sagt Hallendorfs Trainer Özgür.

