Union nutzt die Patzer der Konkurrenz und setzt sich ab

Steffen Notzon (links, in Blau) wirbelte die SVI-Abwehr (in Rot) nach seiner Einwechslung gehörig durcheinander. Erst holte er einen Elfmeter heraus und erzielte dann selbst noch ein Tor.

Der SV Union Salzgitter hat seine Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga durch einen 5:1 (1:1)-Heimsieg gegen den SV Innerstetal ausgebaut und profitiert gleichzeitig von den Niederlagen der TSG Bad Harzburg und des BV Germania Wolfenbüttel. Doch das klare Ergebnis täuscht über den Spielverlauf hinweg. Über eine Stunde lang ärgerte der Gast aus Groß Elbe den Spitzenreiter vor 150 Zuschauern gehörig. „Am Ende ist es ein Resultat, das um zwei Tore zu hoch ausfiel“, so SVU-Trainer Lars Freytag nach dem Abpfiff.

Der SV Innerstetal verpasst es, das 2:0 nachzulegen und bekommt dann die Quittung

In der Tat hatte der Gastgeber vor der Pause enorme Schwierigkeiten, die tiefstehende Abwehr der Gäste in Verlegenheit zu bringen. Vielmehr gab SVU-Torhüter Philipp Weykamp (13.) mit seinem kapitalen Fehler beim Führungstor der Gäste noch Wasser auf die Mühle des SVI. Eine gut funktionierende Abseitsfalle ließ insgesamt fünfmal den Angriffselan der Heimelf stocken. Zwischen der 25. Und 30. Minute vergaben die Gäste durch Jonas Ohlendorf und Luca Rosowski das mögliche zweite Tor. Aus dem Nichts erzielte Sebastian Bischoff mit dem Pausenpfiff den 1:1-Halbzeitstand. „Wir hätten höher führen können und jetzt wird es schwer“, stellte SVI-Trainer Frank Dierling zu Beginn der zweiten Spielhälfte fest.

Ein am Ende schmutziger Sieg, der unter dem Strich etwas zu hoch ausfiel. Lars Freytag, Trainer des SV Union Salzgitter

Mit der Hereinnahme von Marvin Malandrino und Steffen Notzon erhöhte Union nach einer Stunde den Druck. Eine Entlastung brachte der SVI nicht mehr auf die Reihe. Vielmehr sorgte ein von Torhüter Phil Matzulla an Notzon verursachter Foulstrafstoß für die Wende. Luis Berkefeld (73.) knallte das Spielobjekt vom Punkt eiskalt zum 2:1 in die Maschen. Danach lief das Tempospiel der Südstädter. Notzon, Jan Jaczak und Florian Koziol schraubten das Ergebnis in die Höhe. „Wir haben viele Aktionen mit unserer gezeigten Geduld herausgespielt. Es war das erwartet schwere Spiel. Ein am Ende schmutziger Sieg, der unter dem Strich etwas zu hoch ausfiel“, fügte SVU-Coach Freytag hinzu.

Tore: 0:1 Richter (13.), 1:1 S. Bischoff (45.+2)., 2:1 Berkefeld (73., Elfmeter), 3:1 Notzon (80.), 4:1 Jaczak (85.), 5:1 Koziol (87.).

