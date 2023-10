Der TSV Salzgitter kassiert in Sontra die Höchststrafe

Der Saisonstart des TSV Salzgitter in der 2. Kegel-Bundesliga gerät immer mehr zu einem Desaster. Im vierten Auswärtsspiel kassierte die Mannschaft aus Lebenstedt bereits die vierte 0:3-Niederlage. Der KV Blau-Weiß Sontra schickte das Team um Kapitän Philipp Unger sogar mit der Höchststrafe von 21:57 auf die Heimreise.

Schlimmer geht es im Kegelsport nicht: Der TSV Salzgitter schaffte es in Sontra nicht, auch nur einen einzigen Heimakteur zu überspielen. Kapitän Unger war mit seinen 847 Holz noch am ehesten in Schlagdistanz. Doch Philipp Krug (853/8) und Florian Böhm (849/7) nutzten jeweils den vorletzten Wurf, um die Totalausbeute der Gastgeber perfekt zu machen. „Die Bahnen dort sind weiterhin sehr ergiebig, aber sie haben sich im Vergleich zu unserem letzten Auftritt dort auch noch einmal etwas verändert. Man muss unfassbar exakt spielen, will man hohe Holzzahlen erreichen“, so Unger.

Sontra gewinnt am Ende mit 336 Holz Vorsprung

Genau diese exakte Spielweise ließen die Gäste fast über die gesamte Spielzeit vermissen. Ersatzmann Stefan Weber, der für Urlauber Dirk Henningsen ins Team rutschte, erwischte wie schon vor einer Woche in Mülheim keinen guten Tag und verpasste mit seinen 798/1 gar die 800-Holz-Marke. Aber auch Detlef Karlstedt (806/3), Carsten Warnecke (806/2) und Felix Simmert (809/4) blieben hinter ihren Möglichkeiten. Zum Vergleich: Andreas Schad kegelte mit 906 Holz Tagesbestleistung und nahm den Kontrahenten damit 100 Holz ab. Am Ende stand ein 5227:4891 für die Hausherren auf der Anzeigetafel.

Es war ein Tag zum Vergessen und ist der negative Höhepunkt unseres schwachen Saisonstarts. Philipp Unger, Kapitän des TSV Salzgitter

Andreas Twardowski hatte sich nach einem schwachen Start noch auf 825 Holz gesteigert, konnte die Höchststrafe jedoch auch nicht verhindern. „Es war ein Tag zum Vergessen und ist der negative Höhepunkt unseres schwachen Saisonstarts“, erklärte Unger und ergänzte: „Wir müssen das jetzt schnell abhaken!“ In der kommenden Woche ist Spielpause für den TSV. Das heißt, die Mannschaft kann sich gewissenhaft auf das bevorstehende Heimspiel gegen Kassel vorbereiten. „Dort müssen wir endlich punkten“, fordert der Kapitän und hofft auf die Rückkehr von Jörg Brandenburg.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de