Krisenduell mit neuem Trainerpersonal in Salder

Roman Kechter (im Hintergrund stehend rechts) stand letztmals in der Saison 2021/22 an der Seitenlinie des VfL Salder und übernimmt die Mannschaft um Norman Kientopp (in Blau-Weiß) als Interimstrainer.

Unter der Woche gab es sowohl beim VfL Salder als auch beim SC Gitter Veränderungen auf der Trainerbank (wir berichteten). Am Sonntag treffen beide Fußball-Bezirksligisten nun im direkten Duell (ab 14.30 Uhr) an der Parkstraße in Salder aufeinander. Fest steht: Der Sieger bekommt erst einmal etwas Ruhe in den Verein, beim Verlierer bleibt es vorerst ungemütlich.

Roman Kechter kehrt vorerst auf die Trainerbank des VfL Salder zurück

Die Gastgeber gehen mit einem Interimstrainer in das Derby. Roman Kechter, aktueller Ü32-Spieler der SG Salder/Lichtenberg und VfL-Trainer bis zum Ende der Saison 2021/22, übernimmt Salder in den kommenden Wochen und ersetzt Stanislav Gross, der am Dienstagsabend entlassen wurde. Kechter wird von Eugen Reichert unterstützt, der weiter Co-Trainer des VfL bleibt. „Mir war es wichtig, dass Eugen bleibt. Er kennt die Mannschaft besser als ich“, sagt Roman Kechter, der nur das Abschlusstraining am Freitag hatte, um sein Team auf die beiden Heimspiele gegen den SC Gitter (Sonntag) und den MTV Wolfenbüttel II (Dienstag) vorzubereiten.

Wir werden erst einmal viele Gespräche führen und die Lage sondieren. Roman Kechter, Interimstrainer des VfL Salder, über seine ersten Ansätze zur Bewältigung der Krise

„Es ist natürlich unglücklich, dass wir direkt zwei Spiele in drei Tagen und kein Training haben. Aber daran können wir jetzt nichts ändern“, sagt Kechter, der das Abschlusstraining am Freitag genutzt hat, um seine Mannschaft auf die kommenden Aufgaben einzuschwören. Es ging weniger um technische Übungen als vielmehr um den Zusammenhalt. Nach der Einheit gab es einen kleinen Mannschaftsabend. „Wir werden erst einmal viele Gespräche führen und die Lage sondieren“, betont Kechter. Wie das Team in den kommenden Wochen aussehen wird, bleibt abzuwarten. Sicherlich wird Kechter versuchen, seine Kollegen aus der Altherren-Mannschaft zu reaktivieren. „Natürlich werde ich den ein oder anderen ansprechen. Es geht jetzt darum, für den Verein da zu sein“, sagt Kechter.

Beim SC Gitter ist Nico Nödler nun allein am Ruder

Beim SC Gitter sitzt aus dem Trainer-Duo Michael Bock und Nico Nödler am Sonntag nur noch Letzterer auf der Bank. Bock hatte am vergangenen Sonntag nach der 1:3-Niederlage gegen den MTV Wolfenbüttel II seinen sofortigen Rücktritt erklärt. „Natürlich haben wir schon im Vorfeld darüber gesprochen, was aktuell in der Mannschaft nicht passt. Aber die Entscheidung von Bocki hat mich dann schon überrascht“, sagt Nödler, der zu seinem Kollegen ein freundschaftliches Verhältnis pflegt. Unter der Woche gab es mit Mannschaft und Vorstand eine große Aussprache. „Wir haben alles auf den Tisch gepackt, um die Köpfe freizubekommen. Ob es uns gelungen ist, sehen wir am Sonntag in Salder“, so Nödler.

