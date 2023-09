Erst Aufsteiger-Duell, dann Topspiel für Bleckenstedt

Bleckenstedt Der FC Germania empfängt in der Fußball-Landesliga erst den TSV Hillerse und tritt dann bei Eintracht Braunschweig II an.

Überraschungs-Zweiter der Landesliga sind Luei Omar (in Schwarz) und die Bleckenstedter, die ihre Position am Samstag im Aufsteigerduell gegen den TSV Hillerse behaupten wollen.

Wäre da nicht dieser 1:4-Ausrutscher an Spieltag 6 beim MTV Wolfenbüttel gewesen. Wo könnte der FC Germania Bleckenstedt dann stehen? Mutmaßlich wäre das Team von Trainer Gökhan Arikoglu nach nun 8 Spieltagen Erster in der Fußball-Landesliga. Doch das Reden im Konjunktiv mag Bleckenstedts Coach nicht. Vor dem Heimspiel am Samstag (14.30 Uhr) am Zolldamm gegen Mitaufsteiger TSV Hillerse lässt Arikoglu lieber die Zahlen und Fakten sprechen.

8 Spiele, 17 Punkte – Aufsteiger Bleckenstedt legt klasse Saisonstart hin

Und die besagen, dass seine Mannschaft in ihrer Landesliga-Premieren-Saison bislang eine ausgezeichnete Rolle spielt und nicht zu Unrecht punktgleich hinter Spitzenreiter Eintracht Braunschweig II Platz 2 belegt. 17 Punkte aus 8 Spielen können sich sehen lassen. Auch die 23 erzielten Tore, von denen rund zwei Drittel auf das Konto der Angreifer Rico Frank (9) und Thomas Freitag (6) gehen, sind für einen Liga-Neuling aller Ehren wert. „Unser aktueller Tabellenstand ist überragend“, sagt Arikoglu. „Ich wusste, dass wir viel Qualität in der Mannschaft haben, aber damit war nicht zu rechnen.“

Wir müssen in unsere Köpfe hineinbekommen, dass wir diese Mannschaft auf keinen Fall unterschätzen dürfen. Bleckenstedts Coach Gökhan Arikoglu vor dem Heimspiel gegen den schwach gestarteten Mitaufsteiger TSV Hillerse

Damit dem Höhenflug am Samstag keine unsanfte Bauchlandung folgt, mahnt Arikoglu sein Team, die Aufgabe gegen ihre Gäste aus dem Kreis Gifhorn nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Zwar holten die Hillerser aus den ersten acht Saisonspielen erst einen Sieg (4:3 bei SchlusslichtLehndorfer TSV) und sind mit drei Zählern Drittletzter, dennoch legten sie bereits einige bemerkenswerte Auftritte hin. Beim SSV Nörten-Hardenberg knickten sie nach einer 2:0-Führung erst spät ein und verloren noch mit 2:6. Gegen den Vizemeister der Saison 2022/2023, MTV Wolfenbüttel, war Hillerse das bessere Team, verlor am Ende aber unglücklich mit 0:1. Auch beim 1:2 gegen Oberliga-Absteiger MTV Gifhorn war mehr drin für den Aufsteiger. Ergebnisse, die auch Arikoglu vermuten lassen, dass Hillerse ein Team auf den Platz bringt, das jedem Landesligisten gefährlich werden kann. „Hillerse wird eine kämpferisch und läuferisch starke Mannschaft auf den Platz bringen“, sagt Arikoglu. „Wir müssen in unsere Köpfe hineinbekommen, dass wir diese Mannschaft auf keinen Fall unterschätzen dürfen.“

Germania Bleckenstedt setzt auf Glaube, Mentalität und Kondition

Am besten mit drei weiteren Pluspunkten aus dem Hillerse-Spiel soll es nämlich am kommenden Dienstag (14.30 Uhr) in die Braunschweiger Rheingold-Arena gehen. Ein Festspiel am Feiertag, Erster gegen Zweiter. „Wir haben keinen Druck, den hat vielmehr die Eintracht“, sagt Arikoglu, der seine Elf im Spitzenspiel nicht chancenlos sieht. „Mentalität, Glaube, Kondition – wir haben uns in den bisherigen Spielen, auch nach Rückständen, immer auf unsere Stärken verlassen können.“

