LiSa und Thiede mit Niederlagen – Fortuna holt ersten Sieg

Zwei deutliche Niederlagen und ein Premierensieg waren die Ausbeute der Salzgitteraner Handball-Männerteams in der Regionsoberliga am vergangenen Wochenende.

HSG Liebenburg-Salzgitter – MTV Eintracht Hornburg 24:32 (9:17). Schon der Start war symptomatisch für die gesamte Partie. Jan Wolters gelang mit dem 1:0 die erste und einzige Führung der Gastgeber, doch nur sieben Sekunden später klingelte es im Kasten der Luchse. Das Umschalten von Angriff auf Abwehr war viel zu behäbig, während die Hornburger im Kopf wesentlich schneller waren und die Defensive der Hausherren austanzten. Als Jannik Fürst trotz doppelter Unterzahl auf 4:5 verkürzte, hätte man meinen können, das dürfte ein Weckruf für die Luchse gewesen sein. Doch weit gefehlt.

Wir haben Hornburgs Abwehr nicht in die Bewegung bekommen, weil unsere Angriffskonzepte überhaupt nicht funktionierten. Torben Krause, Trainer der HSG Liebenburg-Salzgitter

Stattdessen war fast nur noch die Eintracht am Drücker. „Wir haben Hornburgs Abwehr nicht in die Bewegung bekommen, weil unsere Angriffskonzepte überhaupt nicht funktionierten“, monierte Luchse-Trainer Torben Krause. Viel zu oft versuchten es die Hausherren mit Notwürfen. Blitzschnell schaltete Hornburg um und überrannte die Luchse teilweise. Bis auf 8:17 wuchs der Rückstand an. Nach dem Wechsel besserte sich die Lage nur unwesentlich. Zwar erhöhten die Luchse ihre unterirdische Trefferquote um einiges, doch die technischen Fehler konnten sie nicht abstellen. Dass Hornburg nicht mehr Kapital daraus schlug, lag an Sibo Jahn, der in der zweiten Hälfte mit neun starken Paraden glänzte.

SV Stöckheim – Fortuna Lebenstedt 26:28 (10:13). Nach einer nervösen Startphase, in der sich kein Team entscheidend absetzen konnte, hat sich die Fortuna-Abwehr schnell gefunden. „Das hat mir sehr gut gefallen, wir haben dort sehr gut zusammengearbeitet“, sagte Fortuna-Trainer Matthias Pichel. Allerdings haperte es zunächst an der Umschaltbewegung von der Offensive in die Defensive. „Daran müssen wir noch arbeiten. Genauso wie an der Wurfeffizienz. Wir hatten gut 20 freie Würfe die nicht im Tor gelandet sind“, so Pichel. Trotzdem führte sein Team zur Pause mit 13:10 und konnte diesen Vorsprung nach dem Seitenwechsel sogar auf sechs Tore ausbauen (17:11, 36. Minute). „Das haben wir lange Zeit auch gehalten, aber durch Unkonzentriertheiten von uns und schnelle Konter des Gegners wurde es hinten raus aber noch einmal spannend“, erklärte Pichel, der sich aber am Ende über einen „verdienten Sieg“ freute.

HSG Bad Harzburg/Vienenburg – Viktoria Thiede 39:26 (20:13). Die personelle Misere setzt sich bei der Viktoria weiter fort. Es mussten wieder Spieler aus der zweiten Mannschaft aushelfen. „Außerdem haben wir unseren dritten Torhüter am Kreis spielen lassen“, sagte Viktoria-Trainer Jörg Geschwandner, der seinem Team lediglich wenige Abwehrfehler und „etliche verworfene Bälle“ ankreiden konnte. „Ansonsten mache ich der Mannschaft keine Vorwürfe. Die personelle Situation lässt aktuell nur bessere Ergebnisse zu, wenn wir nahezu fehlerfrei spielen würden, aber davon sind wir weit entfernt“, so Geschwandner.

