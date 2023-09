B-Jugend von Viktoria Thiede sorgt für Überraschung beim Auftakt

Thiede Viktoria schlägt den Mitfavoriten Peiner SG in der eigenen Halle mit 23:22 und feiert einen perfekten Start in die Saison.

Greta Bockelmann (in Gelb) nutzte ihre Chancen auf der linken Seite und hielt die Viktoria in der Siegerspur.

Was für ein Saisonauftakt in der Handball-Landesliga der weiblichen B-Jugend für den FC Viktoria Thiede. „Ich bin mir ziemlich sicher, heute sind zwei Titelaspiranten aufeinander getroffen“, verdaute Trainer Fabian Kracik nur langsam die hektische Schlussphase, in der seine Mädels hauchdünn mit 23:22 (10:10) die Peiner SG 04 auf Abstand gehalten hatte.

Viktoria Thiede gelingt es Topangreiferin Linea Könneker aus dem Spiel zu nehmen

Knapp vier Minuten waren nur noch zu spielen und die Gastgeberinnen lagen nach einem Treffer von Chiara Ascione mit drei Toren in Führung. Mit direkter Deckung über das ganze Feld zwang Peine die Viktoria zu Fehlern, eroberte mehrmals den Ball. Doch Thiedes Deckung hielt bis zur letzten Minute stand. Dreißig Sekunden standen noch auf der Uhr, als den Peinerinnen der Anschluss gelang. Wieder fand Thiede kein Mittel, sich aus der Peiner Umklammerung zu befreien. Die PSG kam noch einmal in Ballbesitz, fand allerdings in den verbleibenden sieben Sekunden keinen vernünftigen Abschluss mehr.

Tränen flossen auf der einen Seite nach dem Abpfiff, während auf der anderen Seite die jubelnden Gastgeberinnen ihren Saisonauftakt erfolgreich gestaltet hatten. „Der Sieg war etwas glücklich, aber nicht unverdient. Was Peine an individueller Klasse hatte, haben wir über das Team wettgemacht“, freute sich Fabian Kracik. Zurecht, denn die Viktoria hatte die Führende der Torschützenliste, Linea Könneker, kaum zur Entfaltung kommen lassen.

Ich hatte gehofft, dass wir lange Paroli bieten könnten, denn zuletzt haben wir nie gegen die erste Mannschaft der PSG gewinnen können. Fabian Kracik, Trainer der weiblichen B-Jugend von Viktoria Thiede

„Ich hatte gehofft, dass wir lange Paroli bieten könnten, denn zuletzt haben wir nie gegen die erste Mannschaft der PSG gewinnen können“, wusste Kracik um die Stärke des Gegners. Die kam bis zur Pause wenig zum Tragen. Mit hohem Einsatz auf beiden Seiten blieb die Partie stets auf Augenhöhe. Sowohl auf der Anzeigetafel als auch bei den technischen Fehlern, die sich beide zuhauf leisteten.

Peines vorgezogene Deckung hilft am Ende Viktoria Thiede zum Sieg

Nach dem Wechsel stellte die PSG auf eine vorgezogene Deckung um, mit der sie Chiara Ascione aus dem Spiel nahmen. „Das habe ich nicht verstanden, weil es dafür eigentlich keine Notwendigkeit gab“, zeigte sich Kracik überrascht. Peines Abwehr war damit auseinandergezogen, die sich bietenden Räume nutzte erst Lilly Glomb über Rechtsaußen und später Greta Bockelmann über die linke Seite. Beide steuerten jeweils vier Tore in dieser Zeit bei. „Das war symptomatisch für das Spiel, denn beide kamen von der Bank und haben sich hervorragend in die tolle Mannschaftsleistung eingefügt“, lobte Kracik.

Thiede: Paul, Giuliani – Glom (6 Tore), Bockelmann (4), Burgdorf (4), Mack (3), Ascione (2), Grziwa (2), Schulze (2), Friebe, Immenroth, Rosenhagen

