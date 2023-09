TSV Üfingen zeigt sich torhungrig, Fortuna Lebenstedt konfus

Für Fußball-Bezirksligist Fortuna Lebenstedt war es ein gebrauchter Spieltag. Das Team kam beim Goslarer SC gehörig unter die Räder. Dagegen glänzte der TSV Üfingen vor heimischer Kulisse gegen Aufsteiger FC Blau-Gelb Asse.

TSV Üfingen – FC Blau-Gelb Asse 7:0 (3:0).

Tore. 1:0 Lüer (11.), 2:0 Drabon (17.), 3:0 Kamann (37.), 4:0 Wylensek (62.), 5:0 Schilling (72.), 6:0 Lüer (75./FE), 7:0 Richter (79.).

Von Beginn an sprühte Üfingen nur so vor Spielfreude, die bis zum Schlusspfiff anhielt. „Dafür muss ich meiner Mannschaft ein besonderes Lob aussprechen. Klasse, wie die Jungs das bis zum Ende durchgezogen haben“, freute sich Trainer Frank Leitermann und hob die Leistung von Yannik Wylensek besonders hervor. „Was er heute auf der Zehner-Position abgeliefert hat, war schon spitze. Er wird in dieser Saison immer besser“, sagte der TSV-Coach, der insgesamt eine herausragende Mannschaftsleistung seines Teams sah.

Vor allem machten es die Üfinger dieses Mal sozusagen mit Köpfchen. Denn allein drei der sieben Treffer wurden auf diese Weise erzielt. Die Hausherren waren über die gesamte Spielzeit hochkonzentriert und leisteten sich keinen Fauxpas. „Wir sind über 90 Minuten wach geblieben, die Mannschaft war total fokussiert, machte kaum Fehler und wollte immer mehr. Ich bin total zufrieden und finde keinen Kritikpunkt. Bis zum Schluss habe ich Leidenschaft gesehen“, bilanzierte Leitermann.

Die Gäste hatten nichts entgegenzusetzen. Sie agierten zu harmlos und waren zum Teil überfordert. Eins muss man dem FC Blau-Gelb gutschreiben. Die Spieler gaben nie auf, suchten immer wieder den Weg zum gegnerischen Tor, blieben aber beim Abschluss zu schwach.

Die Gastgeber ließen bei ihrem Kantersieg noch zahlreiche gute Einschussmöglichkeiten liegen. Mehrfach scheiterten sie an Pfosten oder Latte.

Goslarer SC – Fortuna Lebenstedt 5:0 (3:0).

Tore: 1:0 Rühle (10.), 2:0 Frank (33.), 3:0 Dürrbeck (41.), 4:0 Eigentor Paulin (64.) 5:0 Dürrbeck (73.).

Nach dem Abpfiff in der Kaiserstadt war Fortuna-Trainer Daniel Reinsch völlig enttäuscht und bedient angesichts dessen, was seine Mannschaft auf dem Goslarer Osterfeld abgeliefert hatte. Es klappte so gar nichts, die Hausherren dominierten die gesamte Partie und gewannen auch in dieser Höhe verdient.

„Uns fehlte alles. Geschwindigkeit, Zweikampfstärke – wir waren überhaupt nicht auf dem Platz. Wir hätten noch höher verlieren können“, konstatierte der Lebenstedter Coach, ohne sagen zu können, wo genau die Ursachen für diesen schwachen Auftritt zu suchen waren. Sein Team sei in allen Belangen unterlegen gewesen und habe über die gesamte Spielzeit „teilweise total konfus“ agiert.

