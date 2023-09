Wolfenbüttels Joker stechen gegen den wehrlosen SC Gitter

Nur eine Halbzeit lang zeigte der SC Gitter gegen MTV Wolfenbüttel II bei der 1:3 (1:0)-Heimniederlage in der Fußball-Bezirksliga die gewünschte Leistungssteigerung. Die Gäste aus der Lessingstadt zogen dem Sportclub nach der Pause mit der Hereinnahme ihrer Joker Aleksandar Jovanovic und Jasper Schniedel den Zahn.

Vor der Partie sprühte SC-Trainer Michael Bock noch vor Optimismus: „Jeder in unserem Team weiß, dass es nach der Heimpleite gegen Harlingerode eine Wiedergutmachung geben muss. Ich bin da optimistisch“, sagte der C-Lizenzinhaber. In der Tat rief der Sportclub bis auf ein schlechtes Stellungsspiel in der 7. Minute im ersten Spielabschnitt eine gute Leistung ab. MTV-Stürmer Aguero Joe scheiterte aber an SC-Keeper Thorben Hoffmann.

Kim bringt den SC Gitter in Führung

Danach stand die Viererkette der Heimelf mit Erik Jaschkowitz, Sebastian Hiebsch, Maximilian Hellinger und Maik Neugebauer sicher. Die MTV-Reserve hatte viel Ballbesitz. Doch mit der Spielkunst in Richtung SC-Tor war am Strafraum meistens Schluss. In der 40. Minute sorgte dann Malgeunsaem Kim für die 1:0-Pausenführung des SC.

Joker des MTV stechen gegen den Sportclub

Einen gelungenen Wechsel nahm dann MTV-Trainer Christian Kaselowsky zum zweiten Spielabschnitt mit der Hereinnahme von Jovanovic vor. Der SC reagierte nicht auf den Schachzug. Den ersten Freistoß des MTV setzte Jovanovic per Kopf völlig freistehend zum 1:1-Ausgleich in die Maschen (47.). Danach wurde die Partie von Nickeligkeiten und Schauspieleinlagen geprägt. Der Sportclub verlor gänzlich seine Linie und zeigte in den Zweikämpfen teilweise keine Körpersprache mehr.

Die MTV-Stürmer Armagan Kücük, Joscha Plünnecke sowie Joe setzten mit ihren Tempoläufen auf den Außenbahnen der SC-Abwehr gehörig zu. Entlastung gelang der Heimelf nur durch Einzelaktionen von Kim (66.) und Jannis Rost (71.). Die Hektik in der Schlussviertelstunde übertrug sich sogar auf die Trainercrew des SC. Nach dem Platzverweis für Jens Jaschkowitz kassierte die Bank auch die gelbe Karte.

Die Gäste brachten ihren zweiten Joker. Mit zwei Buden brachte dann Jasper Schmiedel in den letzten zehn Minuten die drei Punkte für den MTV unter Dach und Fach. Der Sportclub stand nach der schwachen zweiten Halbzeit nicht umsonst mit leeren Händen da.

Tore: 1:0 Kim (40.), 1:1 Jovanovic (47.), 1:2, 1:3 Schmiedel (83., 90.+3). Besonderes: Gelb-Rote Karte: Jens Jaschkowitz (82., SC).

