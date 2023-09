Salder Der VfL muss sich in der Fußball-Bezirksliga 3 Aufsteiger Blau-Gelb Asse auf eigenem Platz mit 2:3 geschlagen geben.

Fußball-Bezirksliga 3 Salder kassiert den bitteren K.o. in der Nachspielzeit

Der VfL Salder kassierte am Mittwochabend in der Fußball-Bezirksliga 3 gegen den bis dato sieglosen Aufsteiger FC Blau-Gelb Asse auf eigenem Platz eine 2:3 (2:1)-Niederlage. Zwei Sekundenschlafphasen im zweiten Spielabschnitt kosteten den VfL zählbaren Erfolg. Jetzt steckt das Team aus dem Fuhsestadion wieder mittendrin im Abstiegskampf.

Ein sorgenvolles Gesicht machte VfL-Trainer Stanislav Gross schon vor dem Anpfiff. Mit Max Scherger, Iordanis Bairaktaridis, Waldemar Seebold und Lars Ole Müller fehlten gleich vier Stammspieler. Der Aufsteiger vom Asserand ließ in Minute 4 durch Julian Zach seine erste Torchance ungenutzt, weil VfL-Torhüter Timofej Babasalin beherzt zupackte. Die erste Torgelegenheit für den VfL hatte Maik Nirwing (10.) auf dem Schlappen. Doch auch Blau-Gelb-Keeper Jonas Wilke war auf dem Posten.

Maik Nirwings Doppelschlag sorgt für Salder 2:1-Pausenführung

Vor der ersten Ecke der Gäste überhörte die Abwehrreihe des VfL den Zwischenruf ihres Trainers. „Ihr müsst eine gute Raumaufteilung vornehmen und richtig zustellen“, rief Stanislav Gross seinen Jungs noch zu. Doch die Rufe verhallten ungehört. Zach köpfte die Hereingabe mühelos aus fünf Metern zur Gästeführung in die Maschen (23. Minute). Das Tor wirkte auf die Platzherren wie ein Hallo-Wach-Ruf. Eine starke Kombination über Niklas Hermann und William Da-Silva-Meneres schloss Maik Nirwing mit dem Ausgleich zum 1:1 ab. Acht Minuten später wiederholte der VfL den Spielzug. Wieder war Nirwing zur Stelle – die 2:1-Pausenführung.

Patrick Reinboths später Treffer schockt den VfL Salder

Mit einem Paukenschlag ging es 22 Sekunden nach Wiederbeginn weiter. Jonas Knoblauch erzielte aus 18 Metern den 2:2-Ausgleich. In der Folgezeit entwickelte sich ein Kampfspiel. Gelungene Stafetten blieben auf beiden Seiten Mangelware, Strafraumszenen gab es nur durch Einzelaktionen. In der Schlussminute wollte der VfL im Anschluss an einen Freistoß das 3:2 erzwingen. Der Versuch ging nach hinten los. Tim Stalkowski köpfte den Ball aus der Gefahrenzone, Tim Ksienczyk und Yannic Schweitzer überliefen Salders Marcel Plehn, und Patrick Reinboth netzte zum umjubelten 3:2-Siegtor für die Gäste ein.

Tore: 0:1 Zach (23.), 1:1, 2:1 Nirwing (28., 36.), 2:2 Knoblauch (46.), 2:3 Reinboth (90.+3).

