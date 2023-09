Salzgitters beste Torjäger: Frank ist schon wieder ganz vorn

Salzgitter Der Bleckenstedter führt das Landesliga-Ranking an. Auch in der Bezirks- und Nordharzliga mischen Salzgitteraner Stürmer oben mit.

Rico Frank von Germania Bleckenstedt (in Schwarz am Ball) steht nach 7 Spielen bei 8 Treffern und führt damit die Torjägerliste der Landesliga an.

Tore sind das Salz in der Fußball-Suppe. Doch wer hat aktuell die meisten Treffer auf seinem Konto in der Landes-, Bezirks- und Nordharzliga? Hier kommt eine Übersicht über dieTorjägerlisten der Staffeln mit Salzgitteraner Beteiligung.

Landesliga Braunschweig

Rico Frank vom FC Germania Bleckenstedt hat bereits eine Torjägerkanone in seiner Vitrine stehen. Mit seinen 55 Toren in der vergangenen Bezirksliga-Saison war er der erfolgreichste Stürmer aller Siebtligisten bundesweit und erhielt dafür die Auszeichnung des Fachmagazins Kicker. Und Frank macht genau da weiter, wo er aufgehört hat: Mit dem Toreschießen. Durch seinen Doppelpack am Sonntag gegen den TSV Landolfshausen/Seulingen führt er die Liste mit acht Treffern in sieben Spielen gemeinsam mit Leander Petry (SSV Kästorf) an. Sturmkollege Thomas Sonntag rangiert mit sechs Treffern auf dem geteilten dritten Platz. Bundesweit ist aktuell Caleb Kakra Awuah (Hamburger Turnerschaft von 1816) mit 13 Toren in 8 Spielen der treffsicherste Torjäger.

Torjägerliste Landesliga:

1. Platz, 8 Tore: Rico Frank (Germania Bleckenstedt) und Leander Petry (SSV Kästorf)

3. Platz, 6 Tore: Gerbi Kaplan, Florian Reinke (beide 1. SC Göttingen 05) und Thomas Sonntag (Germania Bleckenstedt)

6. Platz, 5 Tore: Christian Ebeling (Eintracht Braunschweig U23) und 6. Semih Kurtoglu (Türk Gücü Helmstedt).

(Die komplette Liste gibt‘s hier)

Bleckenstedts Thomas Sonntag (in Schwarz) hat bereits 6 Tore auf seinem Konto. Foto: Jörg Kleinert / Regios24

Bezirksliga Braunschweig 3

Sadik Balikci vom KSV Vahdet Salzgitter hat in dieser Saison den Dreierpack für sich entdeckt. Seine 9 Saisontore erzielte er in den Spielen gegen den VfL Oker (5:1), gegen den FC Blau-Gelb Asse (4:1) und am vergangenen Sonntag gegen den SV Rammelsberg (4:0). Damit hat sich der Vahdet-Kapitän bis auf Platz 2 der Torjägerliste vorgeballert. Aus Salzgitter folgt Phillip Lüer vom TSV Üfingen mit 6 Treffern. Auch Lüer war am Wochenende beim 4:2 in Oker erfolgreich. Bundesweit liegt Nicklas Frers (TSV Trittau) mit 18 Treffern in 9 Partien ganz vorn.

Torjägerliste Bezirksliga:

1. Platz, 10 Tore: Filipe Almeida (TSG Bad Harzburg)

2. Platz, 9 Tore: Sadik Balikci (KSV Vahdet Salzgitter)

3. Platz, 7 Tore: Christian Schubert (TSG Bad Harzburg)

4. Platz, 6 Tore: Tom Krömer (BV Germania Wolfenbüttel), Phillip Lüer (TSV Üfingen), Felix Rühle (Goslarer SC) und Marcel Schaare (TSG Bad Harzburg)

(Die komplette Liste gibt‘s hier)

Sadik Balikci vom KSV Vahdet Salzgitter (in Rot) hat in dieser Saison bereits drei Dreierpacks wie hier gegen den FC Blau-Gelb Asse erzielt. Foto: Darius Simka / Regios24

Nordharzliga, Staffel 2

Devin Joel Liehr (aktuell 6 Tore) hatte am vergangenen Wochenende mit dem TSV Hallendorf spielfrei und konnte somit keinen Boden gut machen auf Torjägerlisten-Spitzenreiter Tobias Wohlfahrt vom SV Fümmelse. Dieser blieb allerdings ebenfalls torlos und steht weiterhin bei 7 Treffern. Im Gegensatz zu den beiden Führenden traf Muhammed-Eyüp Alagöz vom KSV Vahdet Salzgitter II gleich doppelt beim 4:1 in Lichtenberg und schob sich damit mit 5 Toren auf Platz 4 vor. Andreas Hohlenburger (FC Ampertal Unterbruck) kommt nach 8 Spielen auf sensationelle 21 Tore und ist derzeit Deutschlands bester Torjäger eines Achtligisten.

Torjägerliste Nordharzliga:

1. Platz, 7 Tore: Tobias Wohlfahrt (SV Fümmelse)

2. Platz, 6 Tore: Devin Joel Liehr (TSV Hallendorf) und Marvin Tetzel (SV Fümmelse)

4. Platz, 5 Tore: Muhammed-Eyüp Alagöz (KSV Vahdet Salzgitter II)

5. Platz, 4 Tore: Philipp Schmidt (SG Sickte/Hötzum)

(Die komplette Liste gibt‘s hier)

Muhammed-Eyüp Alagöz (in Rot) hat am Sonntag gleich doppelt für seinen KSV Vahdet Salzgitter II beim MTV Lichtenberg getroffen und hat nun fünf Saisontore auf dem Konto. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de