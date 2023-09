Salzgitter Steelers feiern Abschlusssieg und Klassenerhalt

„Das ist tatsächlich mehr, als ich mir vor der Saison ausgerechnet habe“, zog Headcoach Alexander Schardt ein positives Saisonfazit. Denn mit dem 14:12 (7:6, 0:6, 0:0, 7:0) über die Soltau Black Sharks sicherten sich die American Footballer der Salzgitter Steelers im letzten Saisonspiel den dritten Platz in der Verbandsliga Nord-Süd.

„Das Spiel war geprägt von Fehlern auf beiden Seiten, am Ende haben wir einen Fehler weniger gemacht“, analysierte Headcoach Schardt. Den Ausschlag zugunsten seiner Steelers gaben am Ende die taktischen Umstellungen zur zweiten Halbzeit und die personellen Engpässe der Sharks auf der Kicker-Position. Während Maxi Wolf zweimal nach dem Steelers-Touchdown per Kick erhöhte, mussten die Gäste ihr Glück in der Two-Point-Conversion versuchen, also einen weiteren Spielzug in die Endzone der Steelers bringen. Doch beide Male war die Verteidigung der Gastgeber hellwach und verhinderte die Zusatzpunkte.

Julian Krupp sorgt für den ersten Touchdown der Steelers und die 7:6-Führung nach dem ersten Viertel

Im ersten Viertel sammelten die Gäste aus Soltau mit langen Pässen viel Raumgewinn ein, ehe sie mit einem kurzen Laufspielzug die ersten Punkte markierten. Julian Krupp brachte mit einem erstklassigen Kickoff-Return die Steelers wieder aussichtsreich in Position. Dem Runningback war es schließlich auch vorbehalten, den Angriff mit seinem Touchdownlauf zu veredeln.

In zweiten Viertel gelang David Öztürk zunächst eine Interception, als er einen geworfenen Pass abfing. Doch schon im nächsten Zug verloren die Steelers den Ball wieder. Obwohl die Sharks aufgrund persönlicher Strafen 30 Meter zurückversetzt wurden, agierten die Steelers zu unüberlegt und schenkten den Gästen ein neues First Down, aus dem sich schließlich der zweite Touchdown für Soltau entwickelte.

Das war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben oft nicht gut verteidigt, aber die Jungs haben gut gekämpft und sich am Ende belohnt. Alexander Schardt, Headcoach der Salzgitter Steelers

„Wir haben zur zweiten Hälfte umgestellt, das Blocking System neu ausgerichtet und im Angriff ständig die Formation gewechselt“, verriet Alexander Schardt das Rezept zum Sieg. Die Sharks kamen damit nicht zurecht und folgerichtig fand Julien Gatzka Tight End Stephan Werner, der den Pass fing und als Matchwinner in die Endzone trug. „Das war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben oft nicht gut verteidigt, aber die Jungs haben gut gekämpft und sich am Ende belohnt“, freute sich Alexander Schardt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de