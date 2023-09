Salzgitteranerin Hannah Klein holt zweimal Bronze

Hannah Klein spielt zwar für den MTV Nienburg, trainiert aber auch noch in ihrer Heimathalle beim TSV Salzgitter in der Kranichdamm-Schule.

Die Salzgitteranerin Hannah Klein gehört weiter zur absoluten Badminton-Spitze Niedersachsens in der Altersklasse U17. Die Spielerin vom MTV Nienburg, die aber auch noch bei ihrem Heimatverein TSV Salzgitter trainiert, holte bei den Landesmeisterschaften am Wochenende in Nienburg zweimal Bronze. Henri Giffhorn vom TSV Salzgitter verpasste zweimal knapp das Podium.

Sowohl im Doppel mit ihrer Nienburger Partnerin Lara Sargsyan als auch im Mixed mit dem Gifhorner Bohdan Zabrodin ging es für Hannah Klein bis ins Halbfinale. Hier setzte es allerdings jeweils Zweisatz-Niederlagen. Im Doppel gegen Lenja Ihbe/Lilith Pasemko (Lüneburg/Stade) verschliefen Klein/Sargsyan den ersten Satz (11:21) und hatten im zweiten Durchgang beim 22:24 etwas schwächere Nerven als der Gegner. Im Mixed waren die topgesetzten Hannes Möller/Charlotte Alma Six (Harkenbleck/Adendorf) beim 11:21, 13:21 eine Nummer zu groß. In den Spielen um Platz 3 feierte Klein dann jeweils Dreisatzerfolge und die Bronzemedaille. Im Einzel war im Viertelfinale gegen die spätere Siegerin Celina Ly (BV Gifhorn) Endstation (14:21, 13:21).

TSV-Spieler Henri Giffhorn musste im Mixed an der Seite von Anastasia Deis (Gifhorn) im Viertelfinale ebenfalls gegen Möller/Six die Segel streichen (5:21, 7:21). Im Doppel an der Seite von Juma Hassan (Stade) ging es bis ins Halbfinale. Gegen die topgesetzten Ole Blanck/Jan Martens (Buchholz) war allerdings Schluss (13:21, 9:21). Und auch das Spiel um Platz 3 ging in zwei Sätzen an eine Gifhorner Paarung. Im Einzel war für Giffhorn bereits in der ersten Runde Feierabend.

mh

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de