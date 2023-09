Der Chilene Eusebio Vos feierte mit sechs Siegen in sechs Spielen eine gelungene Premiere an Position 1 beim SV Union Salzgitter.

Tischtennis, Regionalliga Union gelingt mit zwei Siegen der Traumstart in die Saison

Der Saisonstart lief für den Tischtennis-RegionalligistenSV Union Salzgitter optimal. Die Sölter kehrten von ihrer Nordtour mit zwei Erfolgen zurück. Der Staffeldritte der Vorsaison zeigte sich nicht nur Vizemeister TSV Lunestedt überlegen, sondern triumphierte auch über den SV Siek. Damit übertraf das Quartett von Teamchef Stefan Blanke alle Erwartungen. Über eine eigens eingerichtete Hotline verfolgten die heimischen Fans die Spielstände. In beiden Partien glänzten vor allem Eusebio Vos und Agnius Kacerauskas, die ihre vier Einzel auf der Habenseite verbuchten.

TSV Lunestedt – Union Salzgitter 3:7. Den größten Coup zum Auftakt landete das Team aus Salzgitter-Bad beim favorisierten TSV Lunestedt. „Dort haben wir noch nie gewonnen“, klärte Teamchef Blanke nach dem überzeugenden 7:3-Triumph seines Quartetts auf. In bestechender Form präsentierte sich vor allem Neuzugang Eusebio Vos. Nach kurzen Abstimmungsproblemen mit seinem neuen Partner Nils Schulze gelang es dem chilenischen Linkshänder, im Endspurt des Finaldurchgangs im Doppel einen 4:8-Rückstand noch zum 11:9 zu Gunsten der Gäste zu kippen. „Das war ein ganz wichtiger Punkt, da Agnius Kacerauskas und Felix Wilke parallel am Nachbartisch mit identischem Ergebnis das Nachsehen hatten“, berichtete Blanke, dessen Mannschaft nach Einzel-Niederlagen des hochgestuften Schulze und Wilke sogar 2:3 in Rückstand geriet.

Danach brach Vos jedoch den Bann und kanzelte Martin Gluza im Einzel ebenso in drei Sätzen ab wie Elger Neumann. „Das war einfach sensationell, wie Eusebio nach einem Wahnsinnsblock Elger den Nerv zog. Dann ging einfach die Post ab“, begeisterte sich nicht nur der Teamchef über die Schlagkraft seiner neuen Nummer 1. Bestnoten verdiente sich auch Kacerauskas, der nach seiner Abstufung ins untere Paarkreuz sein Pensum ohne Satzverlust absolvierte. In der zweiten Hälfte ließen sich auch Schulze und Wilke von der Schlagkraft der Importe inspirieren und sorgten für einen unerwarteten 7:3- Erfolg.

SV Siek – Union Salzgitter 2:8. Den Sockel für den in dieser Höhe ebenso überraschenden 8:2-Triumph über den SV Siek legten die Sölter in den Doppeln, wo Vos/Schulze mühelos den Senioren-Vizeweltmeister (AK60) Yansheng Wang mit dessen Partner Matthias Bluhm beherrschten und Kacerauskas/Wilke im Entscheidungssatz nach einem 7:9-Rückstand gegen Micheal Zibell/Mio Lukas Wagner noch das Ruder herumrissen. Glück fehlte anschließend allerdings Schulze gegen das frühere Erstliga-Ass Wang. „Das war wirklich bitter, weil Nils beim Stand von 10:7 den fünften Satz nicht zumachen konnte. Das war aber das beste Einzel, das ich von Nils je gegen habe“, lobte Blanke den 23-jährigen Offensivspieler. Siegchancen besaß auch Wilke bei seiner 2:3-Schlappe gegen Michael Zibell. „Schade, Felix hat gegen Michael im dritten Satz den Sack beim 8:3 nicht zumachen können.“

Stattdessen verteidigten Vos und Kacerauskas auch gegen den früheren Drittligisten ihre makellose Bilanz, wobei Vos trotz eines 0:4-Fehlstarts im Finaldurchgang des Topduells gegen Wang noch an dem früheren Erstligacrack vorbeizog. „Das war erneut eine bombastische Leistung“, freute sich Blanke euphorisch. Kämpferische Qualitäten hob der Teamchef bei Kacerauskas hervor, der trotz einer Schulterzerrung an Position 3 überzeugte. „Agnius gibt nicht auf. Insgesamt macht uns die Umstellung in dieser Aufstellung gefährlicher“, urteilte Blanke.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de