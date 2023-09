Bleckenstedt siegt vor den Augen des Basketball-Weltmeisters

Alles begann mit einer kalten Dusche – bei drückender Hitze eigentlich keine schlechte Sache. In der Fußballer-Sprache war die kalte Dusche für den Landesligisten FC Germania Bleckenstedt im Heimspiel gegen den TSV Landolfshausen/Seulingen eher etwas Unangenehmes. In der 4. Minute gingen die Gäste nämlich mit 1:0 in Führung. Das Strickmuster des Gegentreffers glich jenem Defensiv-Fehlverhalten, das dem Team von Trainer Gökhan Arikoglu bereits vor Wochenfrist bei der 1:4-Niederlage in Wolfenbüttel das Genick gebrochen hatte. Doch anders als in Wolfenbüttel zeigten die Germania-Kicker eine Reaktion. Und was für eine: Nach einer Klasseleistung in Halbzeit 2 drehten die Bleckenstedter den Rückstand und feierten am Ende gar einen 5:1 (1:1)-Erfolg.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder bejubelt jeden Treffer des FC Germania

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder (Mitte) war Zaungast beim Heimspiel des FC Germania Bleckenstedt gegen den TSV Landolfshausen. Foto: Jörg Kleinert / regios24

Das begeisterte auch den prominentesten Zaungast des Nachmittags am Zolldamm, den frischgebackenen Basketball-Weltmeister Dennis Schröder. Bei jedem Germania-Tor riss Schröder neben der Bleckenstedter Bank stehend die Arme in die Höhe oder klatschte begeistert. Der 30-Jährige „Edel-Fan“ der Germania war 30 Minuten nach Spielbeginn angekommen – vor allem, um seinen Schwager, Bleckenstedts Außenverteidiger Daniel Ziolo, spielen zu sehen. Mitunter sah Schröder minutenlang nichts vom Spiel, weil er bereitwillig sämtliche Autogramm- und Selfie-Wünsche der Zuschauer erfüllte.

Ebenso begeistert wie NBA-Star Schröder zeigte sich nach dem Spiel Bleckenstedts Trainer Gökhan Arikoglu vom Auftritt seiner Mannschaft. „In der zweiten Halbzeit haben wir eine Klasseleistung gezeigt“, lobte der Coach. „Meine Jungs sind nicht nur konditionell sondern vor allem mental super drauf.“ Arikoglu spielte damit auf die Stehaufmännchen-Mentalität seiner Spieler an, die zum dritten Mal in dieser Saison nach den Partien beim MTV Gifhorn (3:2) und bei Göttingen 05 (3:3) nach einem Rückstand zurückkamen und noch Zählbares einfuhren.

Auf Bleckenstedts Stürmer ist Verlass: Sonntag, Frank und Darboe treffen

Verlass war auch wieder einmal auf die Offensivreihe der Germanen. Thomas Sonntag und Rico Frank trafen doppelt, und auch Tahir Darboe, obwohl phasenweise nicht zu sehen, stand einmal goldrichtig im Zentrum und netzte in der 81. Minute die Hereingabe seines Sturmpartners Sonntag zum vorentscheidenden 3:1 ein.

Germania: Frei – Uysal (70. Henke), Yilmaz (88. Schächtel), Jatta, Ziolo (83. Pieper) – Bagci – Toprakli (63. Toprakli), Omar – Darboe (83. Diallo), Sonntag, Frank.

Tore: 0:1 Haarmann (4.), 1:1 Sonntag (29./Foulelfmeter), 2:1 Frank (55.), 3:1 Darboe (81.), 4:1 Sonntag (90.), 5:1 Frank (90.+2).

