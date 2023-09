„Wings of Steel“ beenden die Saison mit einer Niederlage

Die U16-Spielgemeinschaft "Wings of Steel" blickt auf eine erfolgreiche Premierensaison in der Landesliga zurück.

Die erste Saison der Football-Spielgemeinschaft „Wings of Steel“ in der U16-Landesliga ist mit einer 17:23-Niederlage gegen die Hannover Grizzlies zu Ende gegangen. Dass die Mannschaft aus Wolfsburg und Salzgitter eine Entwicklung in ihrer Premieren-Spielzeit vollzogen hat, zeigte der Vergleich zum Hinspiel, in dem der ungeschlagene Spitzenreiter aus der Landeshauptstadt noch mit 46:0 gesiegt hatte.

Das Saisonfinale wird es in der Overtime entschieden

Durch ein Fieldgoal von Jannes Führmann gingen die „Wings of Steel“ sogar mit einer 3:0-Führung in die erste Pause. Und auch ein zwischenzeitliches 3:7 verunsicherte die Hausherren nicht. Wiederum Führmann sorgte mit seinem Touchdown für den 9:7-Halbzeitstand. In der Folge wog das Spiel hin und her und mündete beim Stand von 17:17 in der Overtime. In dieser gelang den Gästen dann der entscheidende Touchdown zum 23:17. „Man konnte heute die Steigerung deutlich sehen. Wir haben gut mitgehalten und hatten ein Spiel auf Augenhöhe“, so Headcoach Fabian Spohn.

