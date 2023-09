Unioner feiern Erfolge bei Doppelmeisterschaften in Zeven

Ein Leichtathletik-Trio vom SV Union Salzgitter hat bei den norddeutschen und Landes-Meisterschaften der Senioren für ordentlich Furore gesorgt. Melanie Bremer, Christoph Olbrich und Manfred Spittler holten Edelmetall in allen drei Farben bei der Doppelmeisterschaft in Zeven bei Bremen. Insbesondere Wurfspezialistin Melanie Bremer überzeugte gleich mit mehreren Goldmedaillen.

Melanie Bremer wird gleich dreimal Erste und einmal Zweite

Bei der Veranstaltung in Zeven wurden die Landesbesten der einzelnen Nord-Bundesländer und die norddeutschen Meisterinnen und Meister parallel ermittelt, folglich war es möglich, in einem Wettbewerb direkt zwei Titel zu erringen. Melanie Bremer startete mit dem Kugelstoßen als Erste des Union-Trios in die zwei Wettkampftage, die von brütender Hitze begleitet wurden. Mit einem Stoß auf 9,02 Meter hatte sie einen guten Einstieg. Ihre stärkste Kontrahentin um den M45-Landestitel – Christine Piehotzki vom MTV Schöningen – wusste an diesem Tage keine bessere Antwort als 8,69 m im fünften Versuch. Mit 9,26 m wertete Bremer mit ihrem letzten Stoß nicht nur den NLV-Titel auf, sie verbesserte auch ihren eigenen W45-Kreisrekord um 20 Zentimeter. Im Kampf um die norddeutsche Meisterschaft wurde sie hinter Jeannette Denz aus Greifswald Vizemeisterin.

Eine besondere Leistung hatte sich die Unionerin auch für den zweiten Wettkampftag mit dem 600 Gramm schweren Speer aufgehoben. Bremer startete mit 28,39 m in den Wettbewerb, doch Kontrahentin Jennifer Debarry (Eintracht Hannover) übertraf sie mit 29,21 m und lag lange in Führung. Im vierten Versuch folgte dann der Konter der Sölterin. Ihr Speer landete erst nach 30,48 m – die Siegesweite. Die Mutter einer jungen Tochter durfte bei der Siegerehrung gleich Doppelgold entgegennehmen und ist nun norddeutsche und Landesmeisterin.

Christoph Olbrich und Manfred Spittler holen Silber auf Landesebene

Oldie Christoph Olbrich ging in der Klasse 70+ ebenfalls mit dem Speer in den Wettbewerb. Nach starkem Einwerfen mit Weiten um 30 m, wollte es im Wettbewerb allerdings nicht so recht laufen. Nur gut 23 m standen vor dem letzten Versuch zu Buche. Dieser ging dann bei 25,73 m zu Boden – ein versöhnlicher Abschluss. Diese Leistung brachte immerhin Silber auf Landesebene und Bronze bei den norddeutschen Meisterschaften.

Das erfolgreiche Trio wurde durch Manfred Spittler komplettiert. Der 68-Jährige wurde im Hochsprung der Klasse M65 ebenfalls Landesvizemeister. Mit den im ersten Versuch übersprungenen 1,29 m egalisierte er seinen Kreisrekord. Fast hätte dieser sogar noch zum Sieg gereicht, da Favorit Ingo Kaun (LG Ostfriesland) die 1,29 m erst im dritten Versuch überwand und dann sogar die 1,32 m nach zwei Fehlversuchen auch noch packte.

