Große Ehrung für Rico Frank vor dem Länderspiel gegen Frankreich am Dienstagabend im Dortmunder Signal-Iduna-Park: Für seine 55 Tore in der Bezirksliga-Aufstiegssaison von Germania Bleckenstedt erhielt der 30-Jährige die Torjägerkanone für den bundesweit erfolgreichsten Torschützen in allen 7. LIgen.