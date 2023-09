Foto: Verein / oh

Das Siegerpodest über die 50 Meter Brust in der offenen Wertung der Frauen (von links): Gina Hellmann (SC Delphin), Ferike Tynior (SC Hellas) und Loraine Eberlein (SC Delphin).

Schwimmen Alle Kreismeistertitel der Schwimmer gehen an den SC Hellas

Jan Schüler

Schon seit Jahren finden die Kreismeisterschaften Sprint der Kreisschwimmverbände Salzgitter und Goslar bei einer gemeinsamen Veranstaltung statt. Nach den längeren Umbauten im Lebenstedter Hallenbad waren die Schwimmerinnen und Schwimmer nun wieder in Salzgitter im Wasser. Das Heimspiel hat sich vor allem für die Teilnehmenden des SC Hellas Salzgitter gelohnt – alle Titel der offenen Klasse gingen an die Hellenen. Bei den Kreismeisterschaften Sprint können die Aktiven in den Disziplinen 100 Meter Lagen und den vier 50 Meter Disziplinen Freistil, Brust, Rücken und Schmetterling antreten.

Jan Tischbier räumt mal wieder alle Kreismeistertitel ab

Schon als Jugendlicher war Jan Tischbier vom SC Hellas Salzgitter ein Erfolgsgarant. Der 1993 geborene Athlet schaffte es auch dieses Jahr, in allen fünf Disziplinen den Titel zu gewinnen. Hinter ihm auf den Medaillenplätzen waren meistens seine Vereinskameraden. Über 50 Meter Brust wurde Thorsten Maue Vize-Kreismeister, in den anderen Disziplinen wurde er Dritter. Bis auf Rücken allerdings, denn Drittplatzierter wurde dort Lukas Eberlein vom Nachbarverein SC Delphin. Die restlichen Vize-Kreismeistertitel gingen an Sebastian Schulze vom SC Hellas, der über Brust Drittplatzierter wurde.

Bei den Frauen ist Ferike Tynior das Maß aller Dinge

Ein ebenfalls fast perfektes Ergebnis legte die Hellenin Ferike Tynior hin. Sie wurde in allen Disziplinen Kreismeisterin, außer über Rücken. Dort gewann ihre Vereinskameradin Henriette Schmitz. Sie war in den anderen Disziplinen meist die Zweitplatzierte. Mit Ausnahme der 50 Meter Brust. Dort holte sich Gina Hellmann vom SC Delphin die Silbermedaille. Die Schwimmerin aus dem Jahrgang 2009 war damit die jüngste Medaillengewinnerin der offenen Wertung bei den diesjährigen Kreismeisterschaften.

Die meisten dritten Plätze der verschiedenen Rennen gingen an Loraine Eberlein vom SC Delphin. Nur über Rücken schnappte sich Jule Freytag die Bronzemedaille.

Nachwuchsschwimmer von Hellas, Delphin und Glück Auf zeigen ihr Können

Für den Schwimmnachwuchs gab es noch die Wettkampfdisziplinen Freistil, Brust und Rücken über 25 Meter, um erste Wettkampferfahrung zu sammeln. Dort taten sich unter anderem Lena Scholz (SC Delphin), Liliana Sophie Spicker (Glück Auf Gebhardshagen) und Marten Broder Rohland (SC Hellas) besonders hervor. Vielleicht Namen, die man in Zukunft im Salzgitteraner Schwimmsport öfter hört und die in die großen Fußstapfen eines Jan Tischbier oder eine Ferike Tynior treten können.

