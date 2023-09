HSG LiSa gewinnt gegen ersatzgeschwächte Viktoria aus Thiede

„Wer trifft, gewinnt“, fasste Jörg Geschwandner die Niederlage seines FC Viktoria Thiede in der Handball-Regionsoberliga der Männer bei der HSG Liebenburg-Salzgitter (LiSa) zusammen. Die Luchse gewannen das Derby problemlos mit 33:25 (15:9) und sind erster Tabellenführer der neuen Saison.

So feierten die Luchse gleich zweimal. Erst den geglückten Saisonauftakt und dann den 21. Geburtstag von Lukas Reske, der sich an seinem Ehrentag in der Schlussphase auch noch als zweifacher Torschütze auszeichnen durfte. Von Beginn an lagen Reske und seine Mitspieler in Führung, lediglich zum 1:1 und 2:2 konnten die Thieder ausgleichen. Danach ging es fast nur noch in eine Richtung. Ab der neunten Minute zogen die Luchse das Tempo an und auf 8:3 davon (18. Minute).

Viktoria Thiede kann die personellen Ausfälle nicht kompensieren

„Unsere personellen Ausfälle konnten wir nicht kompensieren“, machte Viktorias neuer Trainer Jörg Geschwandner keinen Hehl aus den aktuellen Problemen. Sechs Spieler fehlten ihm durch Abgänge oder Verletzungen, kurz vor dem Spiel meldete sich auch noch Kreisläufer Johannes Ahlbrecht krank. Mit mehreren Aktiven aus der Reserve war die Außenseiterrolle den Thiedern vorbehalten. Und die Luchse sollten ihrer Favoritenrolle gerecht werden.

Die komfortable Führung Mitte der ersten Hälfte gab Sicherheit. Die Luchse ließen Ball und Gegner laufen, ohne Ball war viel mehr Bewegung im Spiel als auf Thieder Seite. Damit schufen sie sich die Lücken, um zu guten Abschlüssen zu kommen. Hinzu kamen neun unerzwungene Ballverluste der Gäste im Spielaufbau.

HSG LiSa ist im Abschluss wesentlich effizienter als der Gegner aus Thiede

Diese Ballverluste reduzierte die Viktoria nach dem Wechsel zwar auf Null, doch die Trefferquote im Abschluss blieb viel zu niedrig. 22 Würfe brachten die Thieder nicht im Kasten der Luchse unter. Wesentlich effektiver waren die Gastgeber, die nur elfmal scheiterten. „Positiv ist zumindest unser Teamgeist, denn die Jungs haben sich nicht hängen lassen. Ich kann der Mannschaft keine Vorwürfe machen“, resümierte Geschwandner.

Für das erste Spiel war es eine gute Leistung, Abwehr und Zug zum Tor haben mir über weite Strecken gefallen, aber noch nicht alle Abläufe sind sicher verinnerlicht. Torben Krause, Trainer der HSG Liebenburg-Salzgitter

Auch sein Pendant wusste das Spiel einzuordnen. „Auf Thieder Seite fehlten einige wichtige Leute. Mit denen wäre es sicher enger geworden, denn ihnen ging irgendwann sichtbar die Kraft aus. Grundsätzlich bin ich zufrieden. Für das erste Spiel war es eine gute Leistung, Abwehr und Zug zum Tor haben mir über weite Strecken gefallen, aber noch nicht alle Abläufe sind sicher verinnerlicht. Daran werden wir natürlich im Saisonverlauf arbeiten“, relativierte Torben Krause den ungefährdeten Derbysieg.

HSG Liebenburg-Salzgitter: Jahn, Klinke – Matthes 9 Tore/3 Siebenmeter, Fürst 7/1, Wolters 4, Hämpke 2, Kehler 2, Nolte 2, Reske 2/1, von Cisewski 2, Plumeyer 1, Rehberg 1, Schmidt 1, Manczak.

FC Viktoria Thiede: Bockris, Hanuschik – Mertens 8, S. Frank 6/2, A. Frank 5, Hilse 3, Riekeberg 1, Ritter 1, Stangenberg 1, Felten, Klaus, Rösner.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de