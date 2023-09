Union Salzgitter wackelt nur eine Viertelstunde lang

Union Salzgitters Siegesserie in der Fußball-Bezirksliga hält an. Mit einem 5:1 (2:0)-Heimsieg über den FC Arminia Adersheim feierte Union den fünften Saisonerfolg in Folge. „Man of the Match“ wurde Jan Jaczak mit zwei selbst erzielten Toren und zwei Assists für Florian Koziol und Joel Glaub.

Malandrino fängt Querpass ab und erzielt das 1:0 für Union Salzgitter

Beim ersten Treffer der Unioner leistete der Gast starke Schützenhilfe. Jan-Hendrik Kruppa konnte dem Druck von Florian Koziol, der den Abwehrspieler schnell anlief, nicht Stand halten. Seinen Querpass durch den eigenen Strafraum fing Marvin Malandrino ab – und der versenkte den Ball ohne Mühe zur frühen 1:0-Führung (4.). Union brannte dann 35 Minuten lang ein Feuerwerk in Richtung Arminen-Tor ab. Einziges Manko war die geringe Torausbeute. Lediglich Koziol fand die Lücke zum 2:0-Pausenstand. Kurz vor dem Halbzeitpfiff meldete sich der Gast mit einem Kopfball von Manuel Niewiadowski an den Pfosten zurück.

Arminia Adersheim bäumt sich gefährlich auf

„Wir hätten das 3:0 machen müssen. So leben die Arminen noch. Die letzten zehn Minuten war bei uns der Faden weg“, stellte SVU-Trainer Lars Freytag beim Gang in die Kabine fest. Der Übungsleiter des SV Union behielt zu Beginn der zweiten Spielhälfte Recht. Arminia war 15 Minuten lang klar am Drücker. Jan-Henrik Kruppa köpfte eine Ecke von Kevin Kaschner zum 1:2-Anschlusstreffer in die Maschen (49.). Acht Minuten später setzte Tristan Koch einen Kopfball um Zentimeter am Union-Gehäuse vorbei ins Toraus. Den Ausgleich verhinderte dann Unions Torhüter Philipp Weykamp in der 57. Minute. Einen Gewaltschuss von Joel-Luke Lüttichau kratzte Weykamp aus dem bedrohten rechten Eck.

Union macht am Ende alles klar

Der Sturmlauf der Arminia erwies sich dann als Rohrkrepierer. Das weite Aufrücken bestraften Joel Glaub, Florian Koziol und Jan Jaczak mit einer starken Dreierstafette. Jaczak vollendete zum 3:1 (64.). Sechs Minuten später legten Jaczak und Koziol für Glaub zum vorentscheidenden 4:1 auf. Sieben Minuten vor Ultimo krönte dann Jaczak seinen Auftritt mit dem 5:1. Seinen Gegenspieler Sebastian Gurzynski ließ der Linksaußen der Hausherren stehen wie eine Fahnenstange und nagelte den Ball ins linke obere Dreieck.

Tore: 1:0 Malandrino (4.), 2:0 Koziol (21.), 2:1 Kruppa (49.), 3:1 Jaczak (64.), 4:1 Glaub (70.), 5:1 Jaczak (83.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de