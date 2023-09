Wolfenbüttel. Beim Landesliga-Absteiger BV Germania setzt der Sportclub wenig offensive Akzente und verliert am Ende verdient mit 1:3.

Fußball-Bezirksliga Gitters Ungeschlagen-Serie reißt in Wolfenbüttel

Als ungeschlagener Tabellenführer der Bezirksliga 3 waren die Fußballer des SC Gitter in die Partie beim BV Germania Wolfenbüttel gegangen. Dort setzte es mit dem 1:3 (0:1) jetzt aber die erste Niederlage für das personell stark ausgedünnte Team vom Trainergespann Nico Nödler und Michael Bock.

Die erste Großchance vergibt der BV Germania noch, der zweite Versuch sitzt

Dabei gaben die Gastgeber einfach insgesamt mehr Gas. Keine drei Minuten waren gespielt, als die Hausherren die erste Riesenchance verpassten. Yvon Goune setzte sich im Laufduell durch und legte den Ball quer. In der Mitte hätte Tom Krömer nur ins Tor schieben müssen, setzte den Ball aber rechts daneben. Doch schon in der elften Minute lief es besser, Krömer übernahm den Ball kurz vor dem Strafraum, tankte sich durch und schoss in die rechte Torecke. Ein Abwehrbein fälschte den Ball noch ab, der landete aber dennoch im Tornetz.

Der Sportclub kam nur zu Halbchancen. Nach einer Ecke hielt Lauritz Hecker einmal kräftig drauf. Der Schuss wurde aber abgeblockt. Nach 27 Minuten schoss Sebastian Hiebsch einen Freistoß in den Strafraum, den Germania-Keeper Mats Hahne aber sicher herunter pflückte. Thilo Adam war nach einer verunglückten Kopfabwehr in guter Schussposition, setzte den Ball aus 16 Metern aber deutlich über das Tor. Mehr Gefahr strahlten dagegen die Gastgeber aus, vergaben noch einige Großchancen.

Der Anschlusstreffer zum 1:2 kommt aus dem Nichts und verpufft

Das hätten die Gäste beinahe genutzt. So wäre kurz nach Wiederanpfiff fast der Ausgleich gefallen, als Samuil Kafelov aufs Germania-Tor zulief. Seinen Schuss konnte Hahne aber halten. Im Anschluss übernahmen die Gastgeber wieder die Kontrolle über die Partie und erspielten sich ein deutliches Chancenplus. Nach einem eroberten Ball schalteten die Germanen schnell um. Yvon Goune lupfte über Gitter-Keeper Daniel Seidel zum 2:0. Dann kamen die Gäste aus dem Nichts zum Anschlusstreffer. Jannis Rost schoss einen Freistoß aus 18 Metern flach unter der Mauer durch ins linke Eck. Kurz vor Schluss machten die Gastgeber aber den Deckel drauf.

„Wir hatten uns deutlich mehr vorgenommen, haben die PS heute aber einfach nicht auf den Platz bekommen. Die Laufbereitschaft war bei uns nicht ausreichend vorhanden“, sagte SC-Coach Nico Nödler.

Tore: 1:0 Krömer (11.), 2:0 Goune (58.), 2:1 Rost (65.), 3:1 Feder (86.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de