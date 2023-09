TSV Salzgitter gewinnt Heimspiel, verliert aber Zusatzpunkt

Lebenstedt Gegen den SC Reckenfeld erwischen die Lebenstedter keinen guten Tag – am Ende fehlen jedem einzelnen Spieler 20 bis 30 Holz.

An ihm lag es nicht: Dirk Henningsen vom TSV Salzgitter kegelte mit 847 Holz Tagesbestleistung.

Das erste Heimspiel der Saison in der 2. Bundesliga Nord haben die Sportkegler des TSV Salzgitter einigermaßen versemmelt. Zwar gewann der Bundesliga-Absteiger mit 4881:4709 Holz (2:1, 43:35) gegen den SC Reckenfeld, doch der Zusatzpunkt aus der Spielerwertung ging klar an die Gäste, womit der TSV sein Ziel deutlich verfehlte.

Schon vor dem Spiel hatte Sportwart Jörg Brandenburg geunkt, dass die Reckenfelder mit ihrer Jugend auf den schweren TSV-Bahnen ordentlich Gas geben und dadurch den vermeintlichen Heimvorteil der Lebenstedter schmälern könnten. Genau so sollte es dann auch kommen.

Brandenburg erwischt einen schwarzen Tag, Unger betreibt Schadensbegrenzung

Das Ungemach deutete sich schon im ersten Block an: Brandenburg (790/4 Holz) kam überhaupt nicht zurecht, suchte teilweise vergebens die Ansätze auf den Bahnen. Ganz anders Reckenfelds André Ahlers, der sich fast keinen Fehler leistete und am Ende mit 839/11 Holz voll ins Kontor der Gastgeber schlug. Philipp Unger kämpfte verbissen um jedes Holz und konnte mit 817/9 Schadensbegrenzung betreiben.

Mit 41 Holz Vorsprung ging der zweite TSV-Block auf die Bahn. Rückkehrer Detlef Karlstedt mühte sich zu 810/6 Holz und war damit nicht zufrieden. Youngster Nick von Voss sammelte für Reckenfeld mit 815/8 wertvolle Zähler. Da half auch die Tagesbestleistung von Dirk Henningsen nicht, der mit 847/12 Ahlers knapp überbot und damit die Hoffnung auf das 3:0 noch am Leben hielt.

Der SC Reckenfeld jubelt bereits vor den letzten beiden Würfen über den Zusatzpunkt

Die Ausgangslage war für Stefan Weber und Carsten Warnecke im Schlussblock klar: Die 815 Holz von Nick von Voss mussten übertroffen werden. Warnecke lag zur Halbzeit gut auf Kurs und Weber in Schlagdistanz. Mit fortschreitender Spieldauer bröckelte es allerdings bei beiden. Vor allem Jonas Müller übte mit starken Würfen immer mehr Druck auf die TSVer aus, die davon nicht unbeeindruckt blieben. Weber rettete 802/5 Holz ins Ziel, verpasste damit aber die Vorgabe. Noch bitterer wurde es für Warnecke, der genau 815/7 Holz erreichte und gleichauf mit von Voss lag. In solch einem Fall geht der Wertungspunkt jedoch immer an das Gäste-Team.

Das durfte allerdings schon zwei Wurf früher jubeln, als Müller (826/10) Karlstedt und sogar Unger überspielt hatte. „Wie befürchtet, haben die Reckenfelder gut mitgespielt und am Ende verdient einen Punkt entführt. Bei uns hätten bei fast allen 20 bis 30 Holz mehr kommen müssen“, wusste Brandenburg, dass es an den Gastgebern selber lag. „Das ist ein kleiner Rückschlag, aber wenn ich mir die Konkurrenz anschaue, werden nicht viele bei uns in die Nähe des Zusatzpunktes kommen. Daher heißt es einfach: Mund abputzen und das Spiel abhaken“, versuchte Detlef Karlstedt den ersten Frust schnell abzuschütteln.

Die Ergebnisse im Überblick:

TSV Salzgitter:

Philipp Unger 817/9

Jörg Brandenburg 790/4

Dirk Henningsen 847/12

Detlef Karlstedt 810/6

Carsten Warnecke 815/7

Stefan Weber 802/5

SC Reckenfeld:

André Ahlers 8389/11

Dieter Stumpe 727/1

André Penz 727/2

Nick von Voss 815/8

Jonas Müller 826/10

Stefan Lampe 775/3

