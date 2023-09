Üfingens Kampf in Unterzahl bleibt unbelohnt

Mehr als 80 Minuten musste sich der TSV Üfingen (in Grün) gegen den VfL Salder (in Grau) behaupten.

Viele Zweikämpfe, viele Abschlüsse, ansehnlicher Fußball und ein Platzverweis: Es war ein sehr unterhaltsames Bezirksligaspiel, das die zahlreichen Zuschauer in Üfingen zu sehen bekamen. Der gastgebende TSV musste über 80 Minuten gegen den VfL Salder in Unterzahl spielen – und machte dies sehr gut. Am Ende aber war die Stimmung nach dem 1:1 (1:0) dennoch etwas getrübt.

Von der ersten Minute an zeigten die Mannschaften ihr Können. Es entwickelte sich sofort eine sehr attraktive Partie. Kein Taktieren, kein Abtasten – Üfingen und Salder rannten gleich ohne Visier los. Nico Laschkowski tat das in der 8. Minute aus Sicht des Schiedsrichters etwas zu ungestüm. Rot wegen Notbremse – eine harte Entscheidung, aber vertretbar. Zuvor hatte Salders Norman Kientopp schon die Chance zur VfL-Führung, er verzog aber (1.).

Der Platzverweis für Üfingen machte sich zunächst überhaupt nicht bemerkbar. Mit großer Leidenschaft machten die Gastgeber die zahlenmäßige Unterlegenheit wett. Sie wurden dafür belohnt. Felix Richter traf in der 17. Minute zum 1:0 – ein klasse Linksschuss. Nicht minder klasse war der Versuch von Maik Nirwing, der den Ball aber – anders als Richter zuvor – nur an die Latte nagelte (20.). Üfingen aber war über die volle Distanz das gefährlichere Team.

Das wollte der TSV im zweiten Durchgang auch unbedingt mit dem 2:0 untermauern. „Aber unserer Chancenverwertung müssen wir hinterhertrauern“, nahm TSV-Trainer Frank Leitermann vorweg, dass seiner Mannschaft trotz bester Torchancen kein weiterer Treffer gelingen wollte.

Und so kam es, wie es im Fußball kommen muss. In der Nachspielzeit bekam Salder einen Foulelfmeter zugesprochen. Gino Path ließ sich diese Ausgleichschance nicht nehmen. Das stimmte Salders Coach Stanislav Gross versöhnlich, obwohl er aufgrund der langen Zeit in Überzahl mehr hätte erwarten dürfen: „Wir haben alles gegeben, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen.“ Sein Gegenüber Frank Leitermann war angefressen wegen des späten Ausgleichs: „Wir waren das klar bessere Team, haben zwei Punkte verloren. Das war von uns in Unterzahl eine Mega-Leistung. Das zeigt: Konditionell sind wir topfit.“

Tore: 1:0 Richter (17.), 1:1 Path (90.+1/Foulelfmeter).

Rote Karte: Laschkowski wegen Notbremse (8./TSV).

