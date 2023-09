TSV-Kapitän Osman Köcen (in Gelb, hier gegen den SC Gitter II) und sein Team wollen sich gegen Spitzenreiter SV Fümmelse richtig reinhängen.

Hallendorf TSV-Trainer Gökcin Özgür gibt die Favoritenrolle an den Bezirksliga-Absteiger ab, will das Spiel aber so offen wie möglich gestalten.