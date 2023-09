Der SC Delphin Salzgitter zeichnet seine Vereinsbesten aus

Der SC Delphin Salzgitter veranstaltet nach den Sommerferien traditionell sein Sommerfest im Freibad Gebhardshagen. Diese Veranstaltung nutzen die Schwimmer gleichzeitig, um die aktuellen Vereinsmeisterinnen und Vereinsmeister zu ehren. In der offenen Wertung gab es dabei ein paar neue Gesichter auf der obersten Stufe des Treppchens.

Eberleins und Ostermanns fahren jeweils Doppelsiege ein

Bei der Vereinsmeisterschaft werden die Disziplinen Freistil, Brust, Rücken und Schmetterling jeweils über 50 Meter geschwommen – drei davon gehen in die Wertung ein. Je nach geschwommener Zeit erhält man Punkte und die drei besten Ergebnisse werden addiert. In der offenen Wertung der Frauen erreichte niemand mehr Punkte als Loraine Eberlein mit ihren 993 Zählern. In der männlichen offenen Wertung gewann ihr Bruder Lukas mit 740 Punkten. Für beide war es der erste Gewinn der offenen Wertung. In der Altersklasse (AK) 20 – 45 siegten ebenfalls zwei Geschwister. In der weiblichen Wertung Kimberly Ostermann (862 Punkte) und in der männlichen Wertung ihr Bruder André (628). In der Wertung über 50 war ein Ehepaar ganz vorn. Ulrike Hannig bei den Frauen (582) und ihr Mann Thomas Kompe bei den Männern (730).

Alle Vereinsmeisterinnen und Vereinsmeister im Überblick

Weiblich: Bohdana Haidukova (D), Emily Spuring (C), Jule Freytag (B), Loraine Eberlein (A), Johanna Herden (Juniorinnen), Kimberly Ostermann (AK 20), Chiara Sobek (AK 25), Jenny Deimling (AK 25), Ina Hellmann (AK 40), Claudia Tersteegen (AK 45), Jaqueline Unterberg (AK 50), Ulrike Hannig (AK 55), Birgit Thurein (AK 60), Margate Mannel (AK 65), Gisela Pietschmann (AK 70), Ingrid Degenhardt (AK 75), Sigrun Kaps (AK 80).

Männlich: Rodion Rozhchenko (Einlage), Tom Yusong Rebehn (E), Vincent Hellmann (D), Svyataslav Shaulsky (C), Kai-Christian Lipper (B), Lukas Eberlein (Junioren), André Ostermann (AK 20), Jan Schüler (AK 35), Sebastian Müller (AK 40), Jörg Unterberg (AK 50), Thomas Kompe (AK 55), Detlef Ostermann (AK 60), Rudolf Mannel (AK 70), Günter Kaps (AK 80), Helmut Hauser (AK 90).

