Die besondere Ehrung für 55-Tore-Mann Rico Frank

Rico Frank macht in der Landesliga da weiter, wo er in der Bezirksliga aufgehört hat – er trifft und trifft, so wie hier zum 1:0 beim 4:0-Sieg am vergangenen Sonntag über den Lehndorfer TSV.

Aufregende Tage liegen vor Rico Frank. Nicht nur, dass der Torjäger des Fußball-Landesligisten FC Germania Bleckenstedt am Freitag (18.30 Uhr) mit seiner Mannschaft zum Spitzenspiel beim letztjährigen Vizemeister und Bezirkspokal-Finalisten MTV Wolfenbüttel antritt. Nein, viel mehr noch gespannt ist der 30-Jährige darauf, was ihn am kommenden Dienstag erwartet. Im Dortmunder Signal Iduna Park trifft die deutsche Nationalmannschaft in einem Test-Länderspiel auf Vizeweltmeister Frankreich um Superstar Kilian Mbappé. Rico Frank wird dann zwar nur Zaungast sein – aber irgendwie steht er an diesem Abend auch im Mittelpunkt und im Rampenlicht.

Mit 55 Treffern ist Rico Frank der Top-Torjäger in bundesweit allen 7. Ligen

Mit 55 Treffern hatte sich Rico Frank in der vergangenen Aufstiegssaison der Bleckenstedter in der Bezirksliga 3 die „Torjägerkanone für alle“ in der 7. Liga gesichert. Dank eines Dreierpacks im Saisonfinale beim SV Innerstetal (6:0) verwies der Stürmer Lucas Sitter vom TSV Langstadt mit nur einem Treffer Vorsprung auf Platz 2. Im Rahmen des Länderspiels wird die „Kanone“, gestiftet vom Deutschen Fußballbund (DFB), überreicht. Diese Trophäe ist eine besondere Auszeichnung für die bundesweit besten Torschützen in den Ligen 1 bis 11. Der Bleckenstedter steht somit quasi auf einer Stufe mit den letztjährigen Top-Goalgettern in der Bundesliga, den Ex-Bremer Niclas Füllkrug sowie den Ex-Leipziger Christopher Nkunku. Auch äußerlich gleicht Franks „Kanone“ exakt jenen, die die beiden Erstliga-Toptorjäger erhalten haben.

Wer jemanden mitnehmen will, der muss im Hotel noch ein Zimmer buchen und ein eigenes Eintrittsticket kaufen. Rico Frank, Torjäger des FC Germania Bleckenstedt, bedauert, dass er am Ehrungstag auf sich allein gestellt ist

Wie genau dieser Ehrungstag abläuft, weiß Frank noch nicht. Vom DFB gab‘s bislang keine näheren Infos. „Ich hoffe aber, die kommen noch. Es ist ja bald Dienstag“, sagt Frank. Nur sehr wenig sei ihm bekannt. „Wir kommen in Dortmund in einem Hotel unter, in das ich hoffentlich vorher einchecken kann. Außerdem soll es vorab eine Stadion-Rundtour geben.“ Die Ehrung – ob im Vip-Bereich oder auf dem Spielfeld, Genaues weiß Frank nicht – nehmen offenbar frühere Bundesliga-Stars vor. So viel sei durchgesickert. „Namen hat der DFB aber nicht genannt, das soll wohl eine Überraschung werden“, mutmaßt Frank. Der sich am frühen Dienstagmorgen allein auf den Weg nach Dortmund machen wird. „Begleitpersonen lässt der DFB nicht zu“, sagt der Bleckenstedter. „Wer jemanden mitnehmen will, der muss im Hotel noch ein Zimmer buchen und ein eigenes Eintrittsticket kaufen.“

Rico Frank trifft mit Bleckenstedt auf seinen Ex-Verein MTV Wolfenbüttel

Bevor es für Frank am Dienstag nach Dortmund geht, geht‘s für den Torjäger und seine Bleckenstedter am Freitag im Liga-Alltag zum schwach gestarteten Vizemeister der vergangenen Saison, den MTV Wolfenbüttel. „Ich dachte, dass der MTV in dieser Saison den Titel anpeilt, aber offenbar ist sein Verletzungspech momentan zu groß“, sagt Frank über jenen Verein, dessen Trikot er einst trug und den er in die Oberliga schoss. „Vom Gefühl her überwiegt die Freude, dort mal wieder zu spielen“, betont der Bleckenstedter, der nur noch wenige persönliche Berührungspunkte mit dem Meesche-Klub hat. „Den ein oder anderen im Umfeld kenne ich, aber aus der Mannschaft von damals gibt es mit Jonas Klöppelt, Andre Linek oder Johannes Patz nur noch wenige Mitspieler.“ Für ihn und seine Germania-Elf gebe es ohnehin nur eine Marschrichtung: „Wir wollen punkten, denn trotz unseres guten Saisonstarts bleibt unser Ziel der Klassenerhalt.“

