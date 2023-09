Triathlon Salzgitter beendet Landesliga-Saison auf Platz 11

Foto: Verein / oh

Das Team von Triathlon Salzgitter um (von links) Harald Kahlstatt, Christian Miehe, Ulf Mietens, Michael Machel, Marco Wätzold und Dawid Kurzeja war mit dem Saisonfinale beim Bibermann-Triathlon in Bleckede sehr zufrieden.

Das Team von Triathlon Salzgitter hat seine erste Saison in der Landesliga auf Platz 11 beendet. Beim Saisonfinale in Bleckede bei Lüneburg sprang sogar noch einmal Rang 8 von 21 teilnehmenden Mannschaften heraus.

Dabei standen die Zeichen vor dem 11. Bibermann Triathlon gar nicht gut. Zunächst mussten die beiden Leistungsträger Nils Oslislok (Rippenbruch) und Jan Hasenpusch (Erkältung) absagen. Und dann gestaltete sich die Anreise mit zweieinhalb Stunden Fahrzeit als sehr beschwerlich. Das Sextett um Harald Kahlstatt, Christian Miehe, Ulf Mietens, Michael Machel, Marco Wätzold und Dawid Kurzeja machte aber das beste aus den suboptimalen Rahmenbedingungen und lieferte noch einmal eine starke Leistung über 750 Meter Schwimmen, 25 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen ab.

Allen voran Harald Kahlstatt zeigte sich zum Saisonfinale noch einmal in guter Spätform. Er landete mit einer Zeit von 1:10,45 Stunden auf Rang 33 und lieferte damit das beste Salzgitteraner Ergebnis ab. Zur Erklärung: Die fünf besten Platzierungen jedes Vereins werden addiert. Das Team mit der geringsten Summe gewinnt den Wettkampf. „Harald war an diesem Tag wirklich bockstark“, lobte Dawid Kurzeja seinen Teamkollegen. Der Teamsprecher selbst war mit seinem 38. Platz ganz und gar nicht zufrieden: „Nach dem Schwimmen war ich noch auf Platz 2, aber beim Radfahren und Laufen habe ich kläglich versagt.“

Trotzdem landete Kurzeja fast zweieinhalb Minuten vor Ulf Mietens (Rang 48), der als dritter Salzgitteraner ins Ziel kam. „Ulf ist einfach wie ein präzises Uhrwerk, er bringt immer gute Leistungen“, so Kurzeja. Christian Miehe (1:16,06) und Michael Machel (1:16,14) trennten im Ziel nur wenige Sekunden. „Michael hat bei seinem Landesliga-Debüt in dieser Saison mit seiner Leistung überzeugt.“ Marco Wätzold kam am Ende auf Platz 81 der Einzelwertung und wurde somit nicht mehr für das Teamklassement gewertet.

Wir freuen uns, auch mal die Füße hochlegen zu können, bevor es dann ab Oktober mit dem Training und der organisatorischen Vorbereitung für den Silvesterlauf losgeht. Dawid Kurzeja, Teamsprecher bei Triathlon Salzgitter

Für den Großteil der Triathleten aus Gebhardshagen geht es nun in die Herbstpause. „Wir freuen uns, auch mal die Füße hochlegen zu können, bevor es dann ab Oktober mit dem Training und der organisatorischen Vorbereitung für den Silvesterlauf losgeht“, sagte Kurzeja.

Ein Salzgitteraner Trio hat allerdings erst ab dem kommenden Wochenende Pause. Stephan Janecek, Harald Kahlstatt und Michael Machel starten nämlich noch beim 70.3 Ironman in Erkner (Brandenburg).

