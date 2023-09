Durchwachsener Auftakt für Salzgitteraner Jugendteams

Maurice Reschke (in Blau) und der SCU mussten sich im Saisoneröffnungsspiel der A-Jugend-Landesliga Arminia Vechelde (in Grün) auf eigenem Platz mit 1:2 geschlagen geben

Der erste Spieltag der Jugendfußball-Teams der Stadt auf Bezirksebene kann durchaus als durchwachsen bezeichnet werden. Lediglich die C-Junioren des SCU SalzGitter landeten in der Bezirksliga einen Auftaktsieg. Die anderen vier Salzgitteraner Mannschaften gingen als Verlierer vom Platz.

A-Junioren

Landesliga: SCU SalzGitter – Arminia Vechelde 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Yücel (14.), 1:1 Gomzi (21.), 1:2 Borsum (67.).

Erstmals gab es eine offizielle Saisoneröffnung in der A-Jugend-Landesliga. Bei dieser präsentierte sich der SCU SalzGitter gleich doppelt als guter Gastgeber. Er überließ die drei Punkte den Gästen und bekam am Ende viel Lob für die Organisation des Events. „Vom Stadionsprecher bis hin zur Verpflegung der Mannschaften war alles perfekt“, sagte Murat Güzel, Trainer von Arminia Vechelde, vor der Heimreise. Zum Spiel: Die Arminen gaben von Anfang an den Ton an und gingen nach knapp einer Viertelstunde verdient in Führung. Wie aus dem Nichts erzielte Justin Liam Gomzi mit einem Fernschuss den 1:1-Ausgleich für den SCU (21.). Danach spielte weiter nur die Arminia, die bereits vor dem entscheidenden 2:1-Siegtreffer (67.) mit zwei Lattenknallern Pech beim Torabschluss hatte.

Bezirksliga: JFV Eichsfeld – Vahdet Salzgitter 2:0 (1:0). Tore: Ernst (35.), 2:0 Darwish (53., Eigentor). Besonderes: Vahdet Torhüter Emirhan Aydin hält Foulelfmeter (45.+5).

Den kurzfristigen Ausfall seiner beiden Stammtorhüter bügelte Emirhan Aydin als Notnagel aus. „Da war mehr für uns drin. Wenn die Partie das Level der Liga darstellt, bleiben wir am Ende drin“, gab sich Vahdets Trainer Tuncay Senbecer trotz der Niederlage optimistisch.

B-Junioren

Landesliga: BSC Acosta – SCU SalzGitter 5:0 (4:0). Tore: 1:0 (13.), 2:0 (22.), 3:0 (26.), 4:0 (39.), 5:0 (75.).

Beim Niedersachsenliga-Absteiger war die Partie schon nach einer halben Stunde gelaufen. SCU-Torhüter Bela Borchers hielt nach der Pause das Resultat gegen die starke Sturmreihe des BSC im Rahmen.

C-Junioren

Bezirksliga: SCU Salzgitter – Arminia Vechelde 10:1 (5:0). Tore: 1:0 Kratzert (13.), 2:0 Knierim (15.), 3:0 Kleinschmidt (17.), 4:0 Abdul Nabi (24.), 5:0 Knierim (38.), 6:0 Zivkovic (41.), 6:1 Wildschütz (65.), 7:1, 8:1 Graf (64., 65.), 9:1, 10:1 Klinger (68., 70.).

Der Titelanwärter aus der Südstadt gab vom Beginn an den Ton an. Es war ein leichter Sieg für die Schützlinge von SCU-Trainer Lennard Teuber.

VfL Salder – JFV Kickers Braunschweig 0:10 (0:4). Tore: 0:1 (9.), 0:2 (15.), 0:3 (24.), 0:4 (35.), 0:5 (38.), 0:6 (40.), 0:7 (43.), 0:8 (46.), 0:9 (57.), 0:10 (60.).

