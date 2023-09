3:0 – Union Salzgitter dominiert am Wiedehopp

Fortunas Patrick Blania (in Blau) klärt in dieser Szene vor Unions Doppeltorschützen Justin Ruhrmann.

Vier Spiele, vier Siege! Der SV Union Salzgitter bleibt in der Fußball-Bezirksliga ungeschlagen. Die „Eisernen“ feierten am Sonntag einen ungefährdeten 3:0 (2:0)-Erfolg beim SV Fortuna Lebenstedt, der seinerseits die erste Niederlage der noch frischen Saison kassierte.

Von Beginn an entwickelte sich eine Partie, in der schnell klar wurde, wer der Herr im Hause ist. Union bestimmte das Geschehen und zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung, die auch Trainer Lars Freytag sehr gefiel: „Ich bin heute sehr zufrieden. Es war toll, meinem Team zuzuschauen. Wir haben in keiner Phase des Spiels etwas zugelassen, das war schon Extraklasse. Das Lob gilt für alle.“

SV Union Salzgitter überfordert die Gastgeber mit schnellem Spiel

Recht hatte er, denn Union war einfach die reifere, erwachsenere Mannschaft, die die Marschroute des Coaches voll durchgezogen hat. Mit dem schnellen Umschaltspiel waren die Hausherren schlichtweg überfordert. Die Gäste waren in allen Belangen überlegen und setzten ihre schnellen Spitzen immer wieder bestens in Szene. So verwundert es nicht, dass Union schon früh in der 14. Spielminute mit 1:0 in Führung ging. Torschütze war Jan Jaczak, der mit einem herrlichen Treffer aus rund 20 Metern in den Winkel traf. Fortunen-Keeper Tim Eisfeld war ohne Chance.

Kurz nach der Pause ist das Spiel entschieden

Wer jetzt dachte, dass sich der Gastgeber aufbäumen würde, sah sich getäuscht. Das Spiel machte weiterhin Union und kam noch vor dem Pausentee zum verdienten 2:0 durch Justin Ruhrmann (40.), der auch kurz nach dem Wechsel den Schlusspunkt mit dem 3:0 (48.) setzte.

Fortuna Lebenstedt erspielt sich keine Chancen

Das Erschreckende am Spielverlauf war die Tatsache, dass die Fortuna in der gesamten Partie keine nennenswerte Torchance zustande gebracht hat. Mit Recht war Trainer Daniel Reinsch sauer. „Ich bin total unzufrieden. Union war heute über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft, ohne Wenn und Aber. In der ersten Halbzeit haben wir bei den Gegentreffern geschlafen, das darf nicht passieren. Und das frühe 0:3 zu Beginn der zweiten Hälfte hat uns schließlich das Genick gebrochen. Zurzeit reicht es eben bei uns nicht für höhere Ansprüche.“

Während Daniel Reinsch aufseiten der Fortuna mit dem Schicksal haderte, lobte sein Gegenüber Lars Freytag seine Mannen: „Da muss man niemanden extra hervorheben“, so der Union-Coach. Die gesamte Spielanlage habe überzeugt. Es sei das umgesetzt worden, was man sich vorgenommen habe. Ein wichtiger Faktor, so Freytag, sei zudem, dass man aktuell gut rotieren könne. Jeder bringe sich positiv ein und der breitaufgestellte Kader mache sich nun bezahlt.

Tore: 0:1 Jaczak (14.), 0:2, 0:3 J. Ruhrmann (40., 48.).

