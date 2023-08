Gitter dreht 0:2 in 3:2 und trifft nun auf Lengede

Der SC Gitter ist dem KSV Vahdet Salzgitter ins Achtelfinale des Fußball-Bezirkspokals gefolgt. Der Sportclub konnte am Mittwochabend gegen den Braunschweiger Bezirksligisten Germania Lamme einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2 (1:2)-Sieg drehen. In der nächsten Runde wartet nun Landesligist SV Lengede.

Gitter zahlt mit junger Startelf am Anfang Lehrgeld und gerät in Rückstand

Mit der jüngsten Startelf seit vielen Jahren ist der SC Gitter das Drittrundenspiel gegen Lamme bei Dauerregen auf dem Kunstrasenplatz angegangen. Rund um die Routiniers Maik Neugebauer, Sebastian Hiebsch und Dustin Günther boten Michael Bock und Nico Nödler durchweg Youngster auf. Und diese kamen zunächst mit dem gefälligen Kurzpassspiel der Gäste nicht klar. So entstanden beide Gegentore zum zwischenzeitlichen 0:2 auch aus Doppelpässen, die am Ende Grazian-Dennis Borucki (8.) und Fisnik Kajolli (23.) verwerteten.

Die beste Chance der Gastgeber hatte Lauritz Hecker mit einem Heber kurz nach dem 0:1, der allerdings übers Tor ging. Gitter tat sich schwer in den Strafraum zu kommen. Erst nach einer halben Stunde und einigen Veränderungen im Mittelfeld wurde es besser. Nach einem Steckpass von Kapitän Günther war dann plötzlich Thilo Adam durch und markierte den 1:2-Halbzeitstand (31.).

Bessere Zweikampfführung und starke Standards bringen die Wende

„Wir stehen einfach zu weit von unseren Gegenspielern weg“, beschwerte sich Co-Trainer Volker Adam beim Gang in die Kabine. In Halbzeit 2 nahm der Regen noch einmal zu und die Leistung der Hausherren verbesserte sich. Gitter nahm die Zweikämpfe nun viel besser an und wurde vor allem nach Standards gefährlich. Sebastian Hiebsch brachte einen Freistoß in der 50. Minute in den Strafraum und Jannis Rost stand goldrichtig – 2:2. In der 61. Minute war es dann Hiebsch selbst, der einen Neugebauer-Freistoß zur Führung verlängerte. Rost, der eingewechselte Samuil Kafelov und Günther verpassten es in der Folge, den Sack zuzumachen. Doch die SC-Abwehr stand nun sicherer und hatte in Daniel Seidel im Tor einen starken Rückhalt, der nach zwei Ecken stark parierte. Aufgrund der Leistungssteigerung ein verdientes Weiterkommen für den Sportclub.

Tore: 0:1 Borucki (8.), 0:2 Kajolli (23.), 1:2 Adam (31.), 2:2 Rost (50.), 3:2 Hiebsch (61.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de