Viele Tore, aber nur zwei Teams kommen weiter

Rekordverdächtige 52 Tore fielen in 5 Spielen mit Salzgitteraner Beteiligung am Wochenende in der 1. Runde des Fußball-Bezirkspokals. Nur die B-Junioren des VfL Salder und des SCU SalzGitter zogen dabei in die nächste Runde ein. Gehöriges Lehrgeld zahlten die C-Junioren des VfL Salder bei der 1:29-Heimpleite gegen den Landesligisten BV Germania Wolfenbüttel.

A-Junioren

SV Lengede – SCU SalzGitter 5:1 (2:0). Tore: 1:0 Bernicke (35.), 2:0 Engel (44./Elfmeter), 3:0, 4:0 Bernicke (49., 65.), Zimny (77.), 5:1 Justin Gomzi (86.).

Zwei Dinge haben für das Erstrunden-Aus des SCU gesorgt. Den dreifachen SVL-Torschützen Tim-Luca Bernicke konnte das Team von SCU-Trainer Marco Cordes über die komplette Spielzeit nicht wirklich stellen. „Wir haben zudem mit individuellen Fehlern ordentlich Schützenhilfe für das Lengeder Weiterkommen geleistet“, ärgerte sich Cordes.

B-Junioren

VfL Salder – MTV Wolfenbüttel II 4:2 (1:1). Tore: 1:0 Aktas (22.), 1:1 Ränger (37.), 1:2 Yildiz (67.), 2:2 Reupke (79.), 3:2, 4:2 Hilgert (80., 80.+1).

Dem Kreispokalsieger aus Salder gelang eine echte Pokalsensation. Die Schützlinge von VfL-Trainer Holger Franke hatten in der Schlussviertelstunde die größere Power. „Wir haben den Bezirksligisten aus Wolfenbüttel zurecht ausgeschaltet“, freute sich Franke nach der aufregenden Partie.

JSG Seesen – SCU SalzGitter 2:3 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Raake (8., 41.), 2:1 Raeth (65.), 2:2 Mazzone (75.), 2:3 Alahmed (80.).

Den 0:2-Rückstand zur Pause drehte der Landesligist aus der Südstadt in der zweiten Halbzeit noch in einen Sieg. „Wir haben uns in den letzten 20 Minuten gepuscht und uns das Weiterkommen erkämpft“, stellte SCU-Trainer Crispin Teuber fest.

C-Junioren

VfL Salder – BV Germania Wolfenbüttel 1:29 (1:13). Tore: Ökdem (VfL) – Knopf (8), Almohamed (6), Sommer (3), Gärtner (3), Weddig (2), Mbomni (2), Mösli (2), Traore, Niemeyer, Zoumpoulidis (alle BVG).

VfL-Trainer Oktay Arican hatte schon vor dem Anpfiff ein ungutes Gefühl: „Mein Team ist komplett aus dem jüngeren Jahrgang und kommt vom D-Jugend-Kleinspielfeld. Die Umstellung auf das Großfeld wird gegen den Landesliga-Favoriten sicherlich schwer.“ Er sollte Recht behalten: Die physischen Vorteile mit bis zu 20 Zentimetern mehr Körpergröße und der besseren Athletik spielten die Germanen schon ab der Minute 2 aus. Die Gäste-Sturmreihe um Justus Kai Knopf, Khaled Almohamed und Yohann Mbomni brannte mit 16 erzielten Treffern ein wahres Torfeuerwerk ab. „Trotzdem ziehe ich den Hut vor meinen Jungs. Die Truppe hat sich nicht aufgegeben“, lobte Trainer Arican sein Team und nahm nach dem Schlusspfiff jeden seiner Akteure tröstend in den Arm.

JSG Nord – MTV Wolfenbüttel 0:5 (0:3). Tore: 0:1 Eigentor Kaplan (5.), 0:2, 0:3 Kartal (15.,27.), 0:4 Gerecke (39.), 0:5 Pages (39.).

Der Landesligist aus der Nachbarstadt wurde seiner Favoritenrolle in Thiede gerecht. Durch das Eigentor von Batuhan Kaplan verlor die JSG den Mut mitzuhalten. Nach einer halben Stunde war die Partie bereits gelaufen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de