3:3 beim Spitzenreiter – Germania belohnt sich spät

Zwei Punkte verschenkt? Oder doch eher einen gewonnen? Gökhan Arikoglu, Trainer des Fußball-Landesligisten FC Germania Bleckenstedt war sich auch rund eine Stunde nach dem Ende des Spitzenspiels bei Tabellenführer 1. SC Göttingen 05 nicht so recht schlüssig. Dass das 3:3 (2:0)-Remis für seine Mannschaft hochverdient war, darüber gab es keine Zweifel. „Wir waren spielerisch die klar bessere Mannschaft“, sagte Arikoglu.

Traumtor von Okan Seker sorgt für den gerechten Ausgleich

Dass seine Mannschaft, die mit einer 2:0-Führung in die Pause gegangen war und 18 Minuten nach dem Seitentausch plötzlich mit 2:3 hinten lag, noch einmal zurückkam, rechnete der Germania-Coach ihr hoch an. „Die Jungs haben eine riesige Moral bewiesen“, lobte Arikoglu. Und dass der 3:3-Ausgleich durch Okan Sekers 35-Meter-Freistoß – ein Treffer Marke Traumtor – noch fiel, sei auch dem Mut der Bleckenstedter zuzuschreiben, so der Coach, der in der Schlussphase viel frisches, offensives Personal einwechselte.

Und fast wäre es in der siebenminütigen Nachspielzeit noch besser gekommen für die Germanen. Doch Tahir Darboes Kopfball klatschte nur gegen den Querbalken (90.+1), Thomas Sonntag traf nur den Pfosten (90.+4) und Darboes Abstauber nach einem Freistoß kratzte ein Göttinger Abwehrmann den Ball noch von der Torlinie. Danach pfiff Schiedsrichter Nico Metzing ab, der sich zu Beginn der zweiten Halbzeit mehrfach den Zorn der Bleckenstedter zugezogen hatte. Die waren nämlich nach den Treffern von Simon Toprakli, der den Ball aus 18 Metern in den oberen Torwinkel zimmerte (15.) und Rico Franks 16-Meter-Schuss (17.) mit einer komfortablen 2:0-Führung aus der Kabine gekommen – und sahen sich nach 63 Minute gar in Rückstand.

Bleckenstedts Coach Arikoglu hadert mit der Schiedsrichterleistung

„Eine Katastrophe, was der Schiri gepfiffen hat“, ereiferte sich Arikoglu, der mit Metzing noch lange nach dem Spiel vor allem über zwei Szenen diskutierte. Und in beiden Fällen hatte der Referee auf Strafstoß gegen Bleckenstedt entschieden. In der 54. Minute hatte sich ein Göttinger Angreifer bei Niklas Pieper eingehakt und kam zu Fall. Metzing ließ erst weiterspielen, entschied dann aber, nachdem sein Linienrichter die Fahne gehoben hatte, auf Strafstoß. In der 59. Minute zeigte Metzing erneut auf den Punkt. „Okan Seker bekommt den Ball aus einem Meter an die Hand geschossen, so schnell kann keiner die Hand wegziehen“, sagte Arikoglu. In beiden Fällen trat Gerbi Kaplan an und verwandelte zum 1:2 und zum 2:2.

Vier Minuten später gingen die 05er durch Raphael Polczyk gar in Führung, nachdem sich die verunsicherten Bleckenstedter in der Vorwärtsbewegung einen Patzer geleistet hatten. Das letzte Wort hatte jedoch Okan Seker – „ein Hammertor“ fand auch sein Trainer.

Tore: 0:1 Toprakli (15.), 0:2 Frank (17.), 1:2, 2:2 Kaplan (54./FE, 59./HE), 3:2 Polczyk (63.), 3:3 Seker (89.).

Göttingen: Sündram – Tacke (90.+4 Gremler), Jannis Wenzel, Reinke, Gerbi Kaplan, Hehn (75. Hebun Kaplan), Jonas Wenzel, Bock, Lübberstedt, Nolte, Polczyk.

Bleckenstedt: Frei – Henke (69. Darboe), Rudolf (66. Block), Jatta, Pieper (78. Diallo) – Bagci – Toprakli (65. Uysal), Omar (82. Schächter), Seker, Frank – Sonntag.

