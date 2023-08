TSV beschenkt seinen Trainer zum Geburtstag

Der TSV Üfingen (in Grün) kam gegen Harlingerode nur in der Anfangsphase ins Straucheln.

Es ist vollbracht: Der TSV Üfingen hat im vierten Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga endlich den ersten Sieg geholt. Gegen Aufsteiger SC 18 Harlingerode gelang ein 4:0 (0:0)-Heimerfolg für die Mannschaft von Trainer Frank Leitermann, die somit für ein perfektes Geburtstagsgeschenk für ihren Coach gesorgt hat.

„Ein besseres Geschenk hätten mir die Jungs nicht machen können. Das war vor allem in der zweiten Halbzeit eine Topleistung meiner Mannschaft“, freute sich Leitermann, der am Samstag 52 Jahre alt geworden ist. Dabei hatte der Gast aus dem Harz in den ersten 25 Minuten mehr vom Spiel. „Wir dürfen uns in dieser Phase nicht beschweren, wenn wir in Rückstand geraten“, gab Leitermann ehrlich zu. Anschließend kam der TSV aber immer besser auf und verdiente sich das 0:0-Unentschieden zu Pause.

Leitermann lobt Laschkowski: „Eine Eins mit Sternchen“

Nach dem Wechsel wurde vor allem Stürmer Phillip Lüer mit zwei Treffern in der Schlussphase zum Hauptgratulanten seines Coaches. In der 49. Minute hatte es allerdings ein Gastgeschenk durch Chonfougon Germain Sekongo in Form eines Eigentors gegeben. Jannick Wylensek besorgte nach einer Ecke den 2:0-Zwischenstand (68.). Zum Spieler des Spiels wurde von Trainer Leitermann allerdings ein Innenverteidiger ernannt: „Was Nico Laschkowski heute gespielt hat, war eine Eins mit Sternchen!“

Tore: 1:0 Eigentor Sekongo (49.), 2:0 Wylensek (68.), 3:0, 4:0 Lüer (80., 89.).

mh

