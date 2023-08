Young Steelers brauchen etwas Anlaufzeit nach der langen Pause

Wolfenbüttel. Ihren achten Sieg in Folge landeten die Flag Footballer der Salzgitter Young Steelers in der Gruppe B der Nordliga mit dem 41:2 in Wolfenbüttel.

Erfolgreicher Flaggen-Klau: Die Salzgitter Young Steelers (in Weiß) haben auch die Wolfenbüttel Young Wolves in die Knie gezwungen.

Die Sommerpause hat dem guten Lauf, den die Flag Footballer der Salzgitter Young Steelers in der Gruppe B der Nordliga haben, nicht geschadet. Gegen die Young Wolves aus Wolfenbüttel gelang mit dem 41:2-Auswärtserfolg der achte Sieg in Serie.

Dass kontinuierliches Training wichtig und längere Pausen nicht immer hilfreich sind, konnten die Mädels und Jungs aus Lebenstedt nicht abstreiten. Denn der Start in die Hitzeschlacht von Wolfenbüttel lief alles andere als gewünscht. So ließ sich die Salzgitteraner Offense bereits zum Anfang Yards abluchsen und wurde zum Punten gezwungen. Die Steelers-Defense hielt ihrerseits die Offense der Young Wolves auf Distanz, so dass nach dem ersten Viertel ein 0:0 auf der Anzeigetafel stand.

Im zweiten Abschnitt kommen die Young Steelers auf Betriebstemperatur

Dies sollte sich im zweiten Spielabschnitt ändern. Die Gäste aus Salzgitter hatten sich nun im wahrsten Sinne des Wortes warm gespielt und verbuchten mit einem langen Pass auf Jannes Führmann den ersten Touchdown. Mit dem anschließenden PAT (Point after Touchdown) stand es 7:0 für die Steelers. Auch die Defense der Stahlstädter schaltete noch einmal einen Gang höher und so fing Joan Küster ihre erste Interception.

Anschließend trug sie den Ball direkt zu ihrem ersten Touchdown in die Endzone der Wolfenbüttler. Mit dem PAT stand es nun früh im zweiten Viertel 14:0 für die Gäste. Jannes Führmann und Colin Duda sorgten dann mit ihren Touchdowns für die beruhigende 28:0-Halbzeitführung.

Young Steelers kommen nur einmal in Bedrängnis

Führmann bestätigte mit seinem Touchdown Nummer 3 zum 34:0 seine starke Form. Allerdings kamen auch die Gastgeber durch eine Safty zu ihren ersten zwei Punkten. Die bis dato bärenstarke Defense der Steelers ließ sich bis fast an die eigene Endzone zurückdrängen. So war es Quarterback Jamie Küster im letzten Versuch nicht mehr möglich, den Ball rechtzeitig an den Mann zu bringen.

Jannes Führmann sorgte dann mit seinem vierten Touchdown im letzten Viertel für den 41:2-Endstand. Headcoach Roman Jerke: „Es war schon allein wegen des Wetters ein sehr anstrengendes Spiel und man konnte sehen, dass eine zu lange Pause im Training auch seine Nachteile haben kann.“

