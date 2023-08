„Macht den Fußball wieder zu einem ehrenhaften Sport!“

Lokalsportredakteur Michael Hahn ärgert sich über den Umgang auf dem Sportplatz und hofft auf rege Teilnahme an Diskussionsrunde in Groß Flöthe.

Vom 22. bis 24. September findet in Frankfurt der 4. Amateur-Fußballkongress unter dem Motto „Die Zukunft des Fußballs liegt in unseren Händen!“ statt. Damit die Delegation des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) nicht mit leeren Händen an den neuen DFB-Campus reist, haben die Vereine aus den einzelnen Bezirken im Vorfeld die Möglichkeit, in Gesprächsrunden ihre Vorschläge mit einzubringen, wie man den Lieblingssport der Deutschen an der Basis verbessern kann.

Am Donnerstag ab 18 Uhr kommen die Vertreter der Clubs aus dem Bezirk Braunschweig im Dorfgemeinschaftshaus in Groß Flöthe zusammen, um zu diskutieren. Es bleibt zu hoffen, dass die Veranstaltung gut besucht ist und vernünftig genutzt wird. Denn es gibt dringenden Handlungsbedarf!

Woche für Woche geht auf den Plätzen der Nation immer wieder ein Stückchen mehr von dem verloren, für das der Sport im Allgemeinen und der Fußball im Speziellen stehen sollte: Respekt und ehrenhafter Umgang miteinander.

Vor allem von Letzterem ist nicht mehr viel übrig. Das beginnt schon mit ganz kleinen Dingen: Beim gegnerischen Einwurf wird der Ball mitgenommen, beim Freistoß der Passweg zugestellt und in den letzten Spielminuten scheinen Torhüter bei eigener Führung häufig Atemprobleme zu bekommen, müssen sich nach einer erfolgreich runtergepflückten Flanke erst einmal auf dem Spielgerät liegend ausruhen. Bei der kleinsten Berührung wird sich außerdem auf dem Boden gekugelt und gekrümmt, als gäbe es kein Morgen mehr.

Sicherlich werden genau diese Verhaltensweisen von Profis wie brasilianischen Fußballstars vorgelebt, die eigentlich als Vorbilder für den Nachwuchs dienen sollten und inzwischen irgendwo in der Wüste 3,50 Euro in der Sekunde verdienen. Aber wäre es nicht fantastisch, wenn sich am Ende des Kongresses in Frankfurt herausstellt, dass der Amateur-Fußball und seine Akteure in Zukunft die Vorbilder sind?!

Wie das gehen soll? Härtere Strafen wären eine Möglichkeit. Ich bin für Verwarnungen und Platzverweise aufgrund unehrenhaften Verhaltens. Schwalben und nachweisliche Schauspielerei sollten sofort mit Gelb geahndet werden, genauso wie all die zuvor genannten „kleinen Dinge“. Bei Wiederholung geht es dann halt vorzeitig zur Körperpflege in die Kabine.

Für die ganz harten Fälle – und damit meine ich Beleidigungen und schlagfertige Auseinandersetzungen auf und neben dem Feld, die aktuell leider an der Tagesordnung sind – darf künftig auch gern eine Geldstrafe verhängt werden. Wenn zum Beispiel jemand meint und auch äußert, er habe vor, den Beischlaf mit der weiblichen Erziehungsberechtigten des Gegenspielers zu vollziehen, wird er zur Kasse gebeten – neben einer mehrwöchigen Spielpause selbstverständlich. Gleiches gilt für die nahezu immer fälschliche Annahme, das Gegenüber sei Nachkomme einer weiblichen Person im ältesten Gewerbe der Welt. Auch Anmerkungen zur Herkunft, der Haut-, Augen- und Haarfarbe des Kontrahenten hat mit dem Ausgang des Fußballspiels nichts, aber auch gar nichts zu tun...

Die damit generierten liquiden Mittel – und wenn man sich auf den Fußballplätzen der Region so umhört, dürften diese reichlich fließen – könnte man übrigens gewinnbringend in den Fußball und die Rückkehr zur Ehrenhaftigkeit in Selbigem reinvestieren. Die Schiedsrichter können eine Erhöhung ihrer Aufwandsentschädigung sehr gut gebrauchen. Das eingenommene Strafgeld würde somit genau denen zugute kommen, die Woche für Woche unter der Unehrenhaftigkeit mit am meisten zu leiden haben. Im selben Zuge ginge man ein weiteres Hauptproblem des Amateurfußballs endlich konstruktiv an – nämlich den Schiri-Mangel.

Der NFV würde somit den Kollegen aus Bayern folgen und die Spesenordnung endlich anpassen. Während ein Bezirksliga-Schiedsrichter hierzulande 35 Euro plus Fahrtkosten pro Partie erhält, bekommt er in Bayern seit Neuestem 60 Euro plus Fahrtkosten. Auf Kreisebene verdienen die süddeutschen Kollegen sogar doppelt so viel wie ihre niedersächsischen Kollegen, nämlich 50 Euro.

Diese Ideen habe ich nicht exklusiv, sie sind in dem ein oder anderen Kopf auch hier vor Ort. Nun müssen sie nur noch über Groß Flöthe nach Frankfurt getragen werden...

