TSV Hallendorf gelingt Auftaktsieg beim SC Gitter II

Fußball-Nordharzligist TSV Salzgitter verliert bei der SG Veltheim/Lucklum nicht nur den Saisonauftakt, sondern auch Philip Hübner mit einer schweren Verletzung. Lichtenberg und Hallendorf feiern Startsiege.

SG Veltheim/Lucklum – TSV Salzgitter 2:1 (0:1).

Tore: 0:1 Zaid (29.), 1:1 Swaray (47.), 2:1 Siaoue (90.+15).

Die Gäste belohnten ihre kontrollierte Spielweise nach einer schönen Kombination mit der 1:0-Führung in der 29. Minute. Den Treffer markierte Muhammad Zaid, der kurz zuvor für den verletzten Kapitän Jannick Kirschner ins Spiel gekommen war. In der 38. Minute wurde die Partie durch eine schwere Verletzung überschattet. Dabei erlitt TSV-Spieler Philip Hübner nach einem übertriebenen Einsteigen eines Veltheimers einen Knöchelbruch und den Riss aller Bänder. Bemerkenswert im negativen Sinn: Der Schiedsrichter ahndete diese Aktion nicht.

„Nach diesem Vorfall erholte sich meine Mannschaft nicht mehr und fand nicht zurück ins Spiel“, sagte TSV-Trainer Yasin Bayrakdar nach der Partie. So kassierten die Salzgitteraner kurz nach dem Seitenwechsel den 1:1-Ausgleich (47.). Die Chance zur erneuten Führung vergab Moumen Aljallod vom Elfmeterpunkt (72.). Ärgerlich für den TSV Salzgitter: In der langen Nachspielzeit kam die SG doch noch zum Siegtreffer durch einen Sonntagsschuss in den Winkel.

MTV Lichtenberg – TuS Cremlingen 2:0 (0:0).

Tore: 1:0 Winterfeld (65.), 2:0 Weitzel (90.+2).

Obwohl der MTV Lichtenberg zahlreiche Ausfälle verkraften musste, machte der Absteiger ein ordentliches Spiel. „Wir mussten Schichtarbeiter, Verletzungen und Krankheiten kompensieren. Zudem fiel Top-Scorer Domenik Müller aus, so dass in der Startelf sechs Spieler der letztjährigen zweiten Herren standen“, erklärte Trainer Till Hockmann. Die Zuschauer sahen ein zähes Spiel mit wenig Torchancen. Dabei hatte Lichtenberg in der ersten Hälfte leichte Vorteile, ohne jedoch Kapital daraus zu schlagen.

Nach der Pause ging der MTV nach einer Ecke in Führung. Aus dem Gewühl heraus machte Alexander Winterfeld das 1:0 (65.). Danach setzten die Gäste die Hausherren stark unter Druck. Lichtenberg hatte in dieser Phase kaum noch Zuordnung in seinen Reihen, Cremlingen nutzte seine Chancen aber nicht. Dann markierte Julius Weitzel das erlösende 2:0 kurz vor Spielende. „Es war ein Arbeitssieg mit einer überragenden Teamleistung“, so Hockmann.

SC Gitter II – TSV Hallendorf 2:3 (1:0).

Tore: 1:0 Scheile (12.), 1:1 Liehr (46.), 1:2 Hajdaraj (63.), 1:3 Liehr (66.), 2:3 Gabrielson (71.).

In der ersten Hälfte hat der SC Gitter II trotz der Führung durch Luca Scheile kaum stattgefunden. Katastrophale 20 Minuten der Hausherren nach der Pause brachten Hallendorf schließlich eine 3:1-Führung. Der 2:3-Anschlusstreffer durch Torben Gabrielson ließ die Hausherren noch einmal hoffen (71.). Ein Punkt wäre auch durchaus noch möglich gewesen. Doch der SC nutzte einen Foulelfmeter nicht zum Ausgleich.

Pech hatte zudem Tobias Sobek mit einem Kopfball. Obwohl Hallendorf nachließ, gelang Gitter II kein weiterer Treffer. Hallendorfs Teamsprecher Niklas Hoinza bilanzierte: „Wir spielen einen guten Fußball und bestrafen uns durch eigene Fehler. Am Ende freue ich mich über die drei Punkte.“

