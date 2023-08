Teilnehmerrekord: TSV hat zu wenig Medaillen für alle Läufer

Der „Fischbrötchenlauf“ des TSV Groß Flöthe erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Bei der jüngsten, der 20. Auflage, waren selbst die Organisatoren überwältigt von der enormen Teilnehmerzahl. 194 Läuferinnen und Läufer bedeuteten einen neuen Rekord.

„Wir hatten nur 150 Medaillen besorgt. Damit alle unsere Gäste das Edelmetall bekommen konnten, haben die heimischen Läufer auf die Medaille verzichtet“, freute sich Mitorganisator Michael Eickelberg bei der Siegerehrung über eine wahrlich gelungene Veranstaltung.

Dominik Schrader vom Braunschweiger LC dominiert das Hauptfeld

Mit Dominik Schrader vom Braunschweiger LC gab es einen würdigen und altbekannten Gesamtsieger des Hauptlaufes über 6 Kilometer. Mit der Nummer 1 gestartet, lief er nach ausgezeichneten 19:13 Minuten über die Ziellinie. Sein Vereinskamerad Christian Bohrs benötigte 14 Sekunden mehr.

Auch die heimischen Sportler erfreuten mit beachtlichen Leistungen. Lennart Meier kam nach 26:59 min ins Ziel. Der Vorsitzende des Tierschutzvereins, Adrian Maas, scherzte nach seinem Lauf in 27:28 min: „Der erste Lauf nach einer Verletzung hat mir Spaß gemacht und natürlich auch einiges abverlangt, aber eigentlich bin ich nur wegen der leckeren Fischbrötchen gekommen.“

Allseits bekannt in der Läuferszene ist Erika Pfeuffer vom MTV Jahn Schladen. Mit ihren stolzen 82 Lenzen benötigte das Urgestein 45:03 min für die 6 Kilometer. Siegerin bei den Frauen wurde Anke Hoffmann aus Groß Denkte in 24:41 min. Auf Platz 2 landete Laura Schattenberg vom Braunschweiger LC (26:32 min), dicht gefolgt von Sandra Klementz (Blueliner Wolfenbüttel, 26:51 min).

Vincent Hellmann setzt sich im Kinderlauf durch

Beim Kinderlauf war mit 51 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ebenfalls ein Rekordfeld am Start. Als klarer Sieger bewältigte Vincent Hellmann die 2 km in 7:25 min. Ihm folgte Theo Beyers in 7:38 min. Der Wolfenbütteler Linus Edler benötigte als Dritter 7:57 min. Bei den Mädels rannte Luisa Olbrich in 8:53 min am schnellsten. Merle Schrader war als Zweite in 10:52 min nur um einen Wimpernschlag vor der Dritten Ida Könnecke (10:53 min) im Ziel.

Bei den Walkern durfte Manfred Spittler vom SV Union Salzgitter als Sieger in 42:05 min erfahren, wie fair es in der Läuferszene zugeht: Die 65-jährige Läuferin Petra Socher aus Wolfenbüttel ging Hand in Hand mit ihm durchs Ziel. Uwe Seggelkow wurde in 44:36 min zweitschnellster Walker. Ingrid Fritsch und Alutha Junge waren zeitgleich in 48:39 min die schnellsten Walking-Damen.

