Gitter gewinnt schwaches Derby und bleibt oben dran

Viel Kampf, wenig spielerische Klasse: In dieser Szene blockt Vahdets Halil Özel (in Rot) einen Schuss von Gitters Lauritz Hecker.

Das Lokalduell zwischen dem SC Gitter und dem KSV Vahdet Salzgitter in der Fußball-Bezirksliga endete am Sonntag mit einem 1:0 (1:0)-Arbeitssieg für den Sportclub. Der Tabellendritte aus Gitter hatte durch einen Standard am Ende die Nase vorn im Nord-Süd-Klassiker. Die Schlitzohrigkeit der beiden Oldies Maik Neugebauer und Dennis Winnicki führte nach einer Ecke zum goldenen Tor für die Hausherren.

Ein Eckball entscheidet die Partie

„Wir wollen gewinnen und ein schönes Spiel zeigen“, das Vorhaben von SC-Trainer Nico Nödler wurde nur teilweise erfüllt. Der Sieg trat für den SC zwar ein, aber die Partie ließ auf beiden Seiten viele Wünsche offen. Der Sportclub kam nach einer Viertelstunde besser in die Begegnung. Lauritz Hecker und Thilo Adam hatten im Abschluss jedoch nicht die nötige Konsequenz. Der KSV Vahdet suchte lange Zeit nach dem richtigen Mittel im Zentrum. Die Diagonalpässe waren entweder zu lang oder die Offensivkräfte der Gäste tappten in die Abseitsfalle des Sportclubs. Auch die Freistöße aus dem Halbfeld nutzte Vahdet nicht zwingend genug. Besser machte es der Gastgeber bei der zweiten Ecke. Nach der kurz gespielten Variante zwischen Thilo Adam und Dustin Günther verwertete Winnicki die Hereingabe seines Kapitäns zur 1:0-Pausenführung (30.). Neugebauer hatte Vahdets Keeper Andreas Pogrzeba dabei im Fünfmeterraum entscheidend irritiert.

Polat macht seinem Team keinen Vorwurf

Nach dem Seitenwechsel hatte Vahdet das Spiel zunächst voll im Griff. Doch die nötige Torgefahr fehlte. Der Sportclub nahm in den letzten 20 Minuten das Tempo raus und wartete nur noch auf den Schlusspfiff, der dann eines der schwächeren Aufeinandertreffen beider Teams auch beendete. SC-Trainer Nico Nödler war nur mit dem Ergebnis zufrieden: „Es war kein gutes Spiel. Eine ruckelige und umkämpfte Partie. Die Null stand am Ende, das war wichtig. In der Schlussphase müssen wir eine 4-auf-1-Situation besser ausspielen.“ Seinem Team machte KSV-Trainer Veysel Polat nach dem Schlusspfiff keinen Vorwurf: „Durch eine Unachtsamkeit kassieren wir das Gegentor. Der Sportclub hält dann clever die Null. Wir haben unsere wenigen Chancen leider nicht genutzt.“

Tor: 1:0 Winnicki (30.).

SC Gitter: Hoffmann – Neugebauer, Adam (70. Schulz), Hellinger, Erik Jaschkowitz – Günther (82. Kafelov), Winnicki (59. Rost), Hecker, Jens Jaschkowitz – Quadt, Peinemann (70. Behre).

KSV Vahdet Salzgitter: Pogrzeba – Fakhreldine (44. Kücükkaya), Bünyamin Öztürk, Elibol, Kocabey (59. Baloglu) – Ölmez, Özel (74. Ulusal), Hüseyn Demir – Marteddu, Durmus.

