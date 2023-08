Trio fürs Nationalteam nominiert

Große Ehre für drei junge Footballerinnen der Salzgitter Young Steelers. Greta und Anni Holzwart sowie Janice Gatzka wurden erstmals für die Nationalmannschaft im Flag Football nominiert. Eine absolute Premiere beim noch jungen Footballverein aus Lebenstedt. Das Trio wird vom 1. bis 3. September bei der Europameisterschaft in Italien die deutschen Farben vertreten.

Kurz vor Ende der Sommerpause fand das letzte Trainingscamp der U15- und U17-Flag Nationalmannschaft statt. Dabei haben sich Greta Holzwart und Janice Gatzka für die U17-Auswahl empfohlen. Anni Holzwart sicherte sich einen der begehrten Plätze im U15-Aufgebot Deutschlands. Bereits in den vorherigen Try-Outs konnten die jungen Salzgitteranerinnen mit ihrem Wissen sowie Spielverständnis glänzen, und haben sich mit jedem Sichtungscamp weiter in den Kader gekämpft.

Europameisterschaften werden in Italien ausgetragen

Der erste große Auftritt für das Trio findet in Grosseto statt. In der italienischen Stadt werden die Europameisterschaften der Altersklassen U15 und U17 ausgetragen. Elf Nationen nehmen am ersten September-Wochenende daran teil. Rund 380 Spielerinnen und Spieler werden an den drei Tagen um die Titel kämpfen.

Nicht nur Freunde, Familie und Teamkameraden freuen sich für die drei Young Steelers, sondern auch der Verein ist stolz auf seine Talente. „Damit wird wieder einmal die sehr gute Jugendarbeit hier in Salzgitter bestätigt“, erklärt Steelers-Pressesprecher Carsten Nelius. Nach zwei Niedersachsenmeisterschaften in Folge sind die Nominierungen der nächste große Erfolg.

