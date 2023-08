Fortuna Lebenstedt und Union wollen weiße Westen verteidigen

Salzgitter. Auch SV Innerstetal und TSV Üfingen müssen in der Fremde ran und warten noch auf den ersten Sieg – VfL Salder erwartet ein schweres Heimspiel.

Fortuna-Trainer Daniel Reinsch (stehend) und sein Co-Trainer Markus Stephan (sitzend, in Schwarz) haben einen Plan für das Auswärtsspiel beim MTV Wolfenbüttel II.

Der 3. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga hält für die meisten Salzgitteraner Teams Auswärtsspiele parat. Das sagen die Trainer über ihre Gegner:

MTV Wolfenbüttel II – Fortuna Lebenstedt (So., 15 Uhr).

Fortuna-Coach Daniel Reinsch hat die spielfreie Woche genutzt, um sich den Gegner anzuschauen: „Sie waren gegen Üfingen zwar spielbestimmend, aber der TSV hätte dort durchaus was mitnehmen können.“ Wichtig sei es, „die Mitte dicht zu bekommen“, gibt Reinsch vor. Die Einsätze von Patrick Blania, Dennis Schwarz und Raul Lora-Morena sind fraglich. Alle drei liegen derzeit noch flach.

VfL Salder – Goslarer SC (So., 15 Uhr).

Der VfL Salder konnte durch den ersten Saisonsieg unter der Woche gegen die SG Roklum-Winnigstedt (5:3) viel Selbstvertrauen tanken, um „in das schwere Heimspiel gegen Goslar“, wie Trainer Stanislav Gross es einordnet, zu gehen. „Sie haben gegen Gitter vergangene Woche drei Tore gemacht, das zeigt, dass sie nicht zu unterschätzen sind, auch wenn sie den ein oder anderen wichtigen Abgang zu verzeichnen hatten vor der Saison“, erklärt Gross, der wieder auf Niklas Hermann setzen kann, der nach seiner Sperre zurück ist.

VfL Oker – SV Innerstetal (So., 15 Uhr).

SVI-Trainer Frank Dierling ist optimistisch, dass am Sonntagabend der erste Saisonsieg auf dem Konto seiner Mannschaft steht: „Wenn wir die Leistung vom 1:1 beim MTV Wolfenbüttel II am Mittwoch bestätigen und zusätzlich noch unsere Torchancen nutzen, dann sollte was drin sein.“ Seine Mannschaft habe sich von Spiel zu Spiel gesteigert und sei nun reif für den ersten Sieg.

SV Rammelsberg – Union Salzgitter (So., 15 Uhr).

Lars Freytag, Coach von Union Salzgitter, erwartet keine großen Überraschungen von seinem Trainerkollegen Uwe Hain: „Nach zwei Niederlagen wird Uwe sicherlich aus einer kompakten Defensive heraus auf Konter setzen. Darauf sind wir vorbereitet.“ Seine Mannschaft, die auf mehreren Position aufgrund von Urlaub verändert auflaufen wird, müsse sich auf ein Geduldsspiel einrichten.

BV Germania Wolfenbüttel – TSV Üfingen (So., 15.30 Uhr).

Beim TSV Üfingen ist die Personallage zu Saisonbeginn katastrophal. Von 24 Spielern stehen Trainer Frank Leitermann am Sonntag beim Landesliga-Absteiger lediglich zehn Feldspieler und zwei Torhüter zur Verfügung. „Das macht die Aufgabe bei einem starken Gegner sicher nicht leichter, aber wir hoffen, etwas Zählbares mitnehmen zu können.“

