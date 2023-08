Saisonvorschau: Sechs „alte Hasen“ und ein starker Aufsteiger

Der TSV Salzgitter (in Neongrün) und Glück Auf Gebhardshagen (in Weiß) treffen am 5. Spieltag (17. September) im Derby aufeinander.

Seit Mittwochabend läuft die neue Saison in der Fußball-Nordharzliga offiziell. Der SC Gitter II musste sich im Eröffnungsspiel dem SV Kissenbrück mit 1:2 geschlagen geben (siehe gesonderter Bericht). Fast alle anderen Mannschaften steigen an diesem Wochenende ins Geschehen ein – lediglich der SV Glück Auf Gebhardshagen hat am 1. Spieltag spielfrei. Vor dem Saisonstart fassen wir die Kaderveränderungen, die Saisonziele und die Meistertipps bei den Salzgitteraner Vertretern kompakt zusammen.

FC Viktoria Thiede

Die neue Saison steht wie schon die vergangene unter dem Motto „großer Umbruch“. Elf Spieler verließen den FC Viktoria, neun Akteure sind neu dabei, darunter ehemalige Bezirksliga-Kicker wie Marvin Pramme, Dimitri Borewitsch, Dennis Schmidt und Holger Barbier. Dementsprechend ist das primäre Saisonziel von Trainer Hasan Örs, als Team zusammenzuwachsen. Als Einheit soll es dann in die obere Tabellenhälfte gehen. Beim Tipp auf den Aufstieg hat Örs einen Lokalrivalen auf der Rechnung: Der TSV Hallendorf macht es am Ende, so seine Meinung.

Zugänge: Marvin Pramme (Fortuna Lebenstedt), Dimitri Borewitsch, Dennis Schmidt (beide MTV Lichtenberg), Holger Barbier (Arminia Adersheim), Niklas Gottsleben (MTV Hondelage), Moritz Beyer (SV Vatanspor), Danny Fischer (TB Wendhausen), Can Ateser, Yannik Clement Gongue (beide vereinslos).

Abgänge: Ali Mohamad Arabzadeh, Christopher Dylla, Lennart Kappei, Hussein Kassem, Thomas Betke, Kai Betke, Simon Altendorf, Ceyhun Akcar, Bülent Sevimli, Yvo Hundertmark, Hakan Dalci.

Kader

Tor: Lenn Radtke, Moritz Beyer, Sascha Leupold.

Abwehr: Dimitri Borewitsch, Dennis Schmidt, Kai Posenau, Nico Posenau, Yannik Gongue, Danny Fischer, Kevin Ebert, Michel Pasch, Can Ateser, Maxi John.

Mittelfeld: Nico Schulz, Jan Hildebrandt, Nico Bartz, Engin Yüksek, Niklas Gottsleben, Marvin Pramme, Fatih Hot.

Sturm: Jan Elsner, Holger Barbier, Jan Schander.

Trainer: Hasan Örs.

MTV Lichtenberg

Beim Bezirksliga-Absteiger geht es in erster Linie darum, den Verein sportlich wieder zu stabilisieren und die Gemeinschaft zu reaktivieren. Diese Aufgaben hat sich das Trainer-Duo Lars Sieber und Till Hockmann auf die Fahnen geschrieben. Gelingt es, den „Oldschool-MTV“ mit einer Mischung aus erster und zweiter Mannschaft wieder zum Leben zu erwecken, soll es bis in die obere Tabellenhälfte gehen. Bei der Meisterfrage hat das Duo gleich drei Namen auf der Liste: TSV Hallendorf, SC Gitter II und SV Fümmelse.

Zugänge: Juri Ursache (KSV Vahdet II), Marvin Schipper (SV Surwold) sowie Fusion mit der eigenen 2. Herren.

Abgänge: Ibrahim Miri, Waldemar Seebold, Hassan Khalil, Has­souna Khalil (alle VfL Salder), Dimitri Borewitsch, Dennis Schmidt (beide Viktoria Thiede), Tim Eisfeld, Torben Hagdorn (beide Fortuna Lebenstedt), Marvin Malandrino (Union Salzgitter), Dennis Engelmann (unbekannt).

Kader

Tor: Daniel Hoffmann, Tobias Lesemann, Timon Ochs, Steve Hillebrecht.

Abwehr: Scott Reuper, Marcus Cramm, Jannis Wuttke, Daniel Borchers, Felix Urban, Philipp Schüßler, Danny Feder, Alexander Gapke, Patrick Günther, Vitali Donst, Thorben Heuer, Dennis Oehlert.

Mittelfeld/Sturm: Lars Sieber, Nick Jahn, Julius Weitzel, Taylan Adanir, Domenik Müller, Till Hockmann, Jason Winterfeld, Alexander Winterfeld, Nico Stephan, Juri Ursache, Marvin Schipper, Robin Woker, Dominic Ulke, Gavin Siewert, Artur Reimchen, Paul Zimmermann, Tobias Wode.

Trainer: Lars Sieber, Till Hockmann.

SV GA Gebhardshagen

Als Team zusammenwachsen, junge Spieler entwickeln und Konstanz in die eigenen Leistungen bringen – das haben sich der neue Coach Timo Kleiner und sein Co-Trainer Roger Röpke auf die Fahnen für die neue Saison geschrieben. Wenn möglich, soll die Reise dann im oberen Mittelfeld der Tabelle enden. Beim Meistertipp fällt die Wahl mit dem SV Wendessen und Bezirksliga-Absteiger SV Fümmelse auf zwei Teams aus dem Altkreis Wolfenbüttel.

Zugänge: Cihan Ates (Vahdet SZ II), Nils Körber (Ü32 SC Gitter), Steve Biedermann (SV Innerstetal), Ibrahim Ant (Victoria Heerte), Roman Ratzka, Lukas Otto, Felix Eikel, Lennard Brandes (alle eigene 2. Herren).

Abgänge: Linus Klockow (Auslandssemester), Anton Heller, Lucas Rietzler, Jonas Stockmann (alle Umzug), Elouan Travers (Studium zu Ende), Maurice Meyer (Fortuna Lebenstedt), Roger Röpke (Verletzung), Hassan Housin (Fußballpause).

Kader

Tor: Jason Hofschneider, Niklas Voß, Jasper Grahl.

Abwehr: Steve Biedermann, Lennard Brandes, Ibrahim Ant, Simon Stockmann, Dominik Schaumann, Felix Eikel, Fabian Klose, Florian Kiwitt, Nils Körber.

Mittelfeld: Robin Schulle, Kevin Schulle, Lukas Otto, Lennard Bruder, Lenny Findeklee, Max Rietzler, Tom Klüsener, Fabian Laufenburg, Tom Stühle, Jonas Niesing, Cihan Ates.

Sturm: Devin Stockmann, Roman Ratzka, Jonas Moews, Fynn Gensicke, Marvin Brandeis.

Trainer: Timo Kleiner, Roger Röpke (Co-Trainer).

TSV Hallendorf

Bei vielen Konkurrenten ist der Aufsteiger aus Hallendorf sogar ein Favorit auf den Durchmarsch in die Bezirksliga. Doch beim TSV backen sie viel kleinere Brötchen. Trainer Gökcin Özgür will zunächst einmal in der höheren Spielklasse ankommen und in jedem Falle den direkten Wiederabstieg verhindern. Vielmehr sieht er den SV Wendessen in der Favoritenrolle auf den Meistertitel.

Zugänge: Mert Gündogdu (AKV Salzgitter), Murat-Han Kaya, Ahmed Basel (beide Germania Bleckenstedt), Kanaan Hussein (Union Salzgitter), Willi Stromows­ki (TSC Braunschweig).

Abgänge: Ömer Özdemir (Ü32 Bleckenstedt) Tasten Siyar (Borussia Salzgitter).

Kader

Tor: Mert Gündogdu, Nico Pfeiffer.

Abwehr: Leon Langkowski, Niklas Hoinza, Luis Nare, Ahmet Basel, Justinen Böttcher, Emre Kaya, Yasin Kaya.

Mittelfeld: Muhammed Atav, Bogus Xavier, Ergjan Galic, Berdan Güngör, Fabio Hajdaraj, Frank Iradukunda, Hussein Kanaan, Murat-Han Kaya, Osman Köcen, Can Özgür, Willi Stromowski.

Sturm: Devin Liehr, Hysni Beqiraj, Jetmir Mazreku.

Trainer: Gökcin Özgür (Cheftrainer), Yasin Kaya, Ali Erdönmez, Ahmet Erden (alle Co-Trainer).

TSV Salzgitter

Der TSV Salzgitter hat eine unruhige Saison 2022/2023 mit einem Trainerwechsel sowie dem Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag hinter sich und will wieder in sichere Fahrwasser gelangen. Trainer Yasin Bayrakdar peilt mit seinen „Galliern“ einen Platz unter den Top-6 der Tabelle an. Als Meistertipp hat er den letztjährigen Drittplatzierten SV Wendessen ganz oben auf der Rechnung.

Zugänge: Zaid Muhammad (Borussia Salzgitter), Dustin Hühne (Fortuna Lebenstedt), Alican Ekinci (eigene A-Jugend).

Abgänge: Meron Paulos (unbekannt).

Kader

Tor: Justin Radmer, Serhat Bulut.

Abwehr: Ali Dia, Alican Ekinci, Jannis Hoyer, Philip Hübner, Dustin Hühne, Dag Knerim, Tobias Wicher, Fabian Ulrich.

Mittelfeld: Moha Abdulhak, Yamen Abdulhak, Moumen Aljalot, Bashar Darwish, Alex Dittmer, Timothy Ernst, Ken Kastner, Jemian Kirschner, Fotios Moussis, Gem Promchat.

Sturm: Jannick Kirschner, Angelo Schiwon, Cani Kruppka, Muhammad Zaid.

Trainer: Yasin Bayrakdar.

SC Gitter II

Der SC Gitter II ist zurück in der Salzgitteraner Staffel und will sich in dieser so schnell wie möglich akklimatisieren. Nach der Hinrunde wird dann ein konkretes Saisonziel ausgelobt. Beim Meistertipp – „ein Team aus dem Altkreis Wolfenbüttel“ – legt sich Trainer Michael Weber nur vage fest.

Zugänge: Kevin Lübbeke (reaktiviert), Luciano Glloga (Fatih Salzgitter).

Abgänge: Nils Riekeberg, Pascal Tichelmann, Marvin Führa (alle Fußballpause), Lukas Homann (unbekannt).

Kader

Tor: Holger Künnecke, Chris Weber

Abwehr: Jonas Klingebiel, Steven Borrmann, Lukas Jachmann, Sascha Bartram, Stephan Jordan, Max Hühne, Max Hecker, Pascal Siemens, Yannik Barre.

Mittelfeld: Luca Scheile, Michele Martoccia, Luciano Glloga, Justin Müller, Paul Hylski, Kevin Lübbeke, Joel Gomzi, Til-Valentin Günther.

Sturm: Torben Gabrielson, Tobias Sobek, Thomas Gauf, Maximilian Heidt, Benjamin Cuda, Abdul Kizilboga.

Trainer: Michael Weber, Michele Martoccia (Co-Trainer).

KSV Vahdet Salzgitter II

Beim KSV Vahdet Salzgitter II steht die Saison unter dem Motto „Versuch macht klug“. Trainer Bekir Yeter will viel ausprobieren und eine gute Mannschaft formen. Ziel ist eine Platzierung zwischen Rang 5 und 9. Bezirksliga-Absteiger SV Fümmelse traut er den direkten Wiederaufstieg zu.

Zugänge: Cihan Özer (Germania Bleckenstedt), Emre Ilhan, Maximilian Fricke, Samed Kirpinar, Bilal Kovaqi (eigene 3. Mannschaft), Malik Öztürk, Hamit El-Zein, Mahmud Al Soliman, Ribal Ahmad (alle eigene A-Jugend).

Abgänge: Cihat Süel (SV Wendessen), Cihan Ates (unbekannt),

Übeyd Sökmen (Karriereende).

Kader

Tor: Emre Ilhan, Meric Es, Firat Gülsahin.

Abwehr: Emre Polat, Kadir Celik, Anil Maras, Bilal Demir, Cenk Üstbas, Emin Ökdem, Gurar Soysal, Ramzi Sharif, Sahin Temizyürek, Samed Kirkpinar, Serkan Ay, Volkan Arslan.

Mittelfeld: Bekir Yeter, Baris Sagir, Cem Yalcin, Cihan Özer, Ezan Seven, Ferit Ashapoglu, Kaan Durmus, Mahmud Al Soliman, Malik Öztürk, Maximillian Fricke, Mehmet Kara, Muhammed Sökmen, Ozan Igdeli, Ribal Ahmed, Mehmet Duran.

Sturm: Celal Suel, Bilal Kovaqi, Eyüp Alagöz, Hamit El-Zein.

Trainer: Bekir Yeter.

